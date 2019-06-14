В Октябрьском полным ходом идет реконструкция детской поликлиники и хирургического корпуса
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Комфортные палаты и современное оборудование. В Октябрьском идет масштабная реконструкция сразу двух медицинских учреждений – детской поликлиники и хирургического корпуса городской больницы №1. Напомним, о необходимости ремонта зданий заявил Радий Хабиров во время рабочей поездки в Октябрьский. Подрядчиков для строительных работ нашли в кратчайшие сроки, сообщает сайт Newsbash.ru.
Снаружи пока шумно и грязно, а внутри работе врачей ничего не мешает. Идет плановый прием маленьких пациентов. Лилия Рахимова говорит: даже не заметила ремонт в поликлинике, пока не прочитала объявление на входе.
«Конечно, приятно приходить в новое, чистое, удобное помещение и родителям, и детям».На реконструкцию детской поликлиники выделено 200 миллионов рублей, 46 из них уже освоено. Предстоит заменить системы водоснабжения, канализации, вентиляции, отопления и электричества. Сейчас строители утепляют фасад, обновляют крышу, меняют окна и двери во всех кабинетах.
Чулпан Бакиева, заведующая детской поликлиникой городской больницы №1 Г.Октябрьского:
«Мы хотим создать безопасные условия и в то же время не перевозить оборудование, мы посоветовались и решили работать дальше и проводить строительные работы».Продолжается реконструкция хирургического корпуса городской больницы. Это здание середины прошлого века. Масштабная перезагрузка началась после визита Радия Хабирова. Тогда руководитель республики заявил, что необходимо не просто сделать ремонт с учётом всех современных требований, но и сохранить архитектурный облик здания.
Дмитрий Топорчук, начальник строительного участка компании-подрядчика:
«На данный момент осуществляется кирпичная кладка парапетов, оштукатуривание, замена перекрытий, электрика, водоснабжение, всех сетей».На ремонт выделено более 200 миллионов рублей. Сдача объекта запланирована на декабрь 2020-го года, но подрядчики обещают завершить реконструкцию раньше срока. В этом же корпусе появится диагностическое отделение.
Руслан Мугинов, заместитель главного врача городской больницы №1 г.Октябрьского:
«Второй этаж – эндоскопия, 3-й – УЗИ. Будем дробить камни в почках».Обновленный корпус позволит принимать пациентов не только из Октябрьского и близлежащих районов – Туймазинского, Шаранского, Буздякского, Ермекеевского, но и соседних регионов – Татарстана и Оренбургской области.
Автор: Гульнара Зиганшина
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