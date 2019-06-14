В Октябрьском полным ходом идет реконструкция детской поликлиники и хирургического корпуса

Комфортные палаты и современное оборудование. В Октябрьском идет масштабная реконструкция сразу двух медицинских учреждений – детской поликлиники и хирургического корпуса городской больницы №1. Напомним, о необходимости ремонта зданий заявил Радий Хабиров во время рабочей поездки в Октябрьский. Подрядчиков для строительных работ нашли в кратчайшие сроки, сообщает сайт Newsbash.ru.





Снаружи пока шумно и грязно, а внутри работе врачей ничего не мешает. Идет плановый прием маленьких пациентов. Лилия Рахимова говорит: даже не заметила ремонт в поликлинике, пока не прочитала объявление на входе.

«Конечно, приятно приходить в новое, чистое, удобное помещение и родителям, и детям».

«Мы хотим создать безопасные условия и в то же время не перевозить оборудование, мы посоветовались и решили работать дальше и проводить строительные работы».

«На данный момент осуществляется кирпичная кладка парапетов, оштукатуривание, замена перекрытий, электрика, водоснабжение, всех сетей».

На реконструкцию детской поликлиники выделено 200 миллионов рублей, 46 из них уже освоено. Предстоит заменить системы водоснабжения, канализации, вентиляции, отопления и электричества. Сейчас строители утепляют фасад, обновляют крышу, меняют окна и двери во всех кабинетах.Продолжается реконструкция хирургического корпуса городской больницы. Это здание середины прошлого века. Масштабная перезагрузка началась после визита Радия Хабирова. Тогда руководитель республики заявил, что необходимо не просто сделать ремонт с учётом всех современных требований, но и сохранить архитектурный облик здания.На ремонт выделено более 200 миллионов рублей. Сдача объекта запланирована на декабрь 2020-го года, но подрядчики обещают завершить реконструкцию раньше срока. В этом же корпусе появится диагностическое отделение.

Руслан Мугинов, заместитель главного врача городской больницы №1 г.Октябрьского:



«Второй этаж – эндоскопия, 3-й – УЗИ. Будем дробить камни в почках».

Обновленный корпус позволит принимать пациентов не только из Октябрьского и близлежащих районов – Туймазинского, Шаранского, Буздякского, Ермекеевского, но и соседних регионов – Татарстана и Оренбургской области.Автор: Гульнара Зиганшина