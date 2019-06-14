В Уфе наградили врача Викторию Аллаярову вовремя оказавшую помощь девушке на Южном автовокзале

Сегодня, 14 июня, в столице Башкирии была награждена врач 13-ой больницы Виктория Аллаярова. Именно она спасла жизнь девушки, пострадавшей при обстреле около Южного автовокзала, сообщает сайт Newsbash.ru.





Профсоюз работников здравоохранения начал разыскивать медика.

Виктории Аллаяровой 31 год, она трудится акушером-гинекологом в 13-й больнице. По словам фельдшеров скорой помощи, если бы не она, то пострадавшая потеряла бы много крови и шансы на ее спасение оказались малы.

Ситуация, угрожающая жизни. У самой страха не было, как-то даже не думала об этом. Наверное, сработал инстинкт. Работая на скорой, мы часто бывали в экстренных ситуациях, когда надо просто подойти и сделать то, что должен.

Напомним, трагедия произошла 9 июня в Уфе на улице Зорге около остановки «Южный автовокзал». 25-летний Андрей Буяк выстрелил в голову своему кредитору и ранил его 24-летнюю пассажирку. Тогда на помощь к пострадавшей пришла 31-летняя Виктория.Водитель машины скончался на месте происшествия. Пострадавшей пассажирке была сделана операция, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.По словам Андрея Буяка, причиной расстрела стало вымогательство денег. Погибший парень Расул А. за несколько дней перед трагедией вернулся в Уфу из Ярославля, где долгое время работал. В Уфе у парня жила мама, он решил перебраться к ней, чтобы помогать по хозяйству. По словам Буяка, Расул должен был помочь ему «решить» вопрос с экзаменами в УГНТУ за деньги, но сумму Андрея не устроила. Тогда погибший якобы начал угрожать ему и его семье.

9 июня Андрей Буяк решился на преступление. Он расстрелял в упор машину Расула на остановке около Южного автовокзала из своего карабина «Вепрь». Погибший парень был единственным ребенком в семье, сейчас его мать осталась одна. Сейчас подозреваемый взят под арест на 2 месяца, возбуждено уголовное дело.