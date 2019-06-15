В Башкирии за счет ОМС будет проводиться свыше двух тысяч процедур ЭКО
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Башкирия получит средства на стимулирование рождаемости, сообщает сайт Newsbash.ru
Из этих средств будет осуществляться ежемесячная денежная выплата многодетным малоимущим семьям на каждого ребенка, рожденного после 31 декабря 2017 года третьим или последующим. Также многодетные семьи смогут претендовать на льготную ипотеку под 6%. Помимо этого ежегодно будет проводиться свыше двух тысяч процедур ЭКО за счет ОМС.
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