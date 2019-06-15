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В Башкирии за счет ОМС будет проводиться свыше двух тысяч процедур ЭКО

Добавлено: 15.06.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии за счет ОМС будет проводиться свыше двух тысяч процедур ЭКО

Башкирия получит средства на стимулирование рождаемости, сообщает сайт Newsbash.ru

Из этих средств будет осуществляться ежемесячная денежная выплата многодетным малоимущим семьям на каждого ребенка, рожденного после 31 декабря 2017 года третьим или последующим. Также многодетные семьи смогут претендовать на льготную ипотеку под 6%. Помимо этого ежегодно будет проводиться свыше двух тысяч процедур ЭКО за счет ОМС. 

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Также в этом году в рамках национального проекта «Демография» будет проводится строительство и реконструкция 19 детских садов. В планах к 2024 году ликвидировать очереди в садики для детей в возрасте до трех лет. Прежде всего эти деньги пойдут на создание ясельных групп. Сейчас в очереди за путевкой в детский сад стоят 5 400 ребятишек от полутора до трех лет.    

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