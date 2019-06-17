Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Росздравнадзор выявил нарушения в Минздраве Башкирии в выдаче льготных лекарств

Росздравнадзор выявил нарушения в Минздраве Башкирии в выдаче льготных лекарств

Добавлено: 17.06.19
Просмотров: 68
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Комментарии (0)
Загрузка...
Росздравнадзор выявил нарушения в Минздраве Башкирии в выдаче льготных лекарств

Росздравнадзор выявил нарушения в Минздраве Башкирии. Федеральное ведомство проверило выдачу льготных лекарств нуждающимся в регионах страны. Оказалось, что 16 субъектов России нарушают существующие правила. Среди них и Башкирия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы, поступившие в редакцию, сообщает сайт Newsbash.ru


— В Башкирии выявили отсутствие контроля со стороны региональных органов управления здравоохранением за определением потребности в лекарственных препаратах, а также использованием закупленных лекарственных препаратов, — сообщается в документах.
В Башкирии за счет ОМС будет проводиться свыше двух тысяч процедур ЭКО

Читайте также:

В Башкирии за счет ОМС будет проводиться свыше двух тысяч процедур ЭКО
Проверку Росздравнадзор провел за первый квартал этого года. В прошлом году Минздрав Башкирии неоднократно проверяли контролирующие органы. Например, летом прокуратура выявила нарушения на закупку льготных лекарств на полмиллиона рублей. А осенью в уфимской больнице детям выдавали просроченный инсулин. За дело взялся следком.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Росздравнадзор посчитал фальшивыми кадры с выброшенными лекарствами в Белебее
Происшествия
Росздравнадзор посчитал фальшивыми кадры с выброшенными лекарствами в Белебее
В Уфе озвучили лечебные учреждения в которых выявили нарушения
Здравоохранение
В Уфе озвучили лечебные учреждения в которых выявили нарушения
В Башкирии обрнадзор нарушил закон
Человек и закон
В Башкирии обрнадзор нарушил закон
Минздрав Башкирии заверил, что в 2019 году перебоев с лекарствами не будет
Здравоохранение
Минздрав Башкирии заверил, что в 2019 году перебоев с лекарствами не будет
Чиновница Минздрава Башкирии помогала нужным людям выигрывать тендеры на поставку дорогостоящих препаратов
Происшествия
Чиновница Минздрава Башкирии помогала нужным людям выигрывать тендеры на поставку дорогостоящих препаратов
В Салавате подрядчик построил детскую площадку из дешевых материалов
Происшествия
В Салавате подрядчик построил детскую площадку из дешевых материалов
Башкирия получит на закупку лекарств больше 667 млн рублей
Общество
Башкирия получит на закупку лекарств больше 667 млн рублей
Башкирия потратила на предотвращение пожаров 20 млн рублей
Общество
Башкирия потратила на предотвращение пожаров 20 млн рублей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: