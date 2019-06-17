Росздравнадзор выявил нарушения в Минздраве Башкирии в выдаче льготных лекарств
Комментарии (0)
Загрузка...
Росздравнадзор выявил нарушения в Минздраве Башкирии. Федеральное ведомство проверило выдачу льготных лекарств нуждающимся в регионах страны. Оказалось, что 16 субъектов России нарушают существующие правила. Среди них и Башкирия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы, поступившие в редакцию, сообщает сайт Newsbash.ru.
— В Башкирии выявили отсутствие контроля со стороны региональных органов управления здравоохранением за определением потребности в лекарственных препаратах, а также использованием закупленных лекарственных препаратов, — сообщается в документах.
Читайте также
Происшествия
Росздравнадзор посчитал фальшивыми кадры с выброшенными лекарствами в Белебее
Здравоохранение
В Уфе озвучили лечебные учреждения в которых выявили нарушения
Человек и закон
В Башкирии обрнадзор нарушил закон
Здравоохранение
Минздрав Башкирии заверил, что в 2019 году перебоев с лекарствами не будет
Происшествия
Чиновница Минздрава Башкирии помогала нужным людям выигрывать тендеры на поставку дорогостоящих препаратов
Происшествия
В Салавате подрядчик построил детскую площадку из дешевых материалов
Общество
Башкирия получит на закупку лекарств больше 667 млн рублей
Общество
Башкирия потратила на предотвращение пожаров 20 млн рублей