Росздравнадзор выявил нарушения в Минздраве Башкирии в выдаче льготных лекарств

Росздравнадзор выявил нарушения в Минздраве Башкирии. Федеральное ведомство проверило выдачу льготных лекарств нуждающимся в регионах страны. Оказалось, что 16 субъектов России нарушают существующие правила. Среди них и Башкирия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы, поступившие в редакцию, сообщает сайт Newsbash.ru.







— В Башкирии выявили отсутствие контроля со стороны региональных органов управления здравоохранением за определением потребности в лекарственных препаратах, а также использованием закупленных лекарственных препаратов, — сообщается в документах.

Проверку Росздравнадзор провел за первый квартал этого года. В прошлом году Минздрав Башкирии неоднократно проверяли контролирующие органы. Например, летом прокуратура выявила нарушения на закупку льготных лекарств на полмиллиона рублей. А осенью в уфимской больнице детям выдавали просроченный инсулин. За дело взялся следком.