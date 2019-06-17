В Башкирии стал известен самый смертоносный вид онкологии

В Башкирии от рака умерло 7 380 человека, причем 250 из них не состояли на учете. Такие данные приводит Минздрав республики по итогам 2018 года, сообщает сайт Newsbash.ru.





Самым смертоносным злокачественным образованием стал рак легких. В течение года после постановки диагноза от него умирает 53,6% пациентов. На втором месте рак желудка, летальность в первый год составила 49,5%. Замыкают тройку лидеров рак яичников с показателем летальности в 29% и колорекательный рак – 26,3%.

От рака шейки матки в первый год после выявления опухоли умирают 17,3% пациентов, от рака матки – 11%, от рака предстательной железы – 7,1%, рака молочной железы – 4,9%, меланомы (рака кожи) – 0,4%.Напомним, самым распространенным онкологическим заболеванием в Башкирии является рак молочной железы (12,8% онкобольных борются именно с ним). Также часто у жителей республики встречается рак легкого (10,8%) и рак кожи (8,9%).