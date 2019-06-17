Главврач Республиканского онкодиспансера Адель Измайлов: «В Башкирии идёт революция в онкологической помощи»

И. о. главного врача Республиканского онкологического диспансера Адель Измайлов рассказал в интервью, каким образом врачи смогут получать по пять тысяч рублей за пациента со злокачественной опухолью, сообщает сайт Newsbash.ru.





С 1 июля в Башкирии начнут премировать докторов, работающих в поликлиниках, за выявление злокачественных образований у пациентов. Соответствующий документ подписал врио Главы Башкирии Радий Хабиров. Известно, что за особую внимательность к своевременному выявлению онкологических заболеваний врачи будут получать 5748 рублей. При этом по условиям каждый выявленный случай должен быть первичным и на ранней стадии. Если специалист заподозрил наличие образований у пациента, его догадки должен подтвердить врач-онколог. Это решение было принято для того, чтобы стимулировать первичное звено, фельдшеров и врачей, для выявления онкологической патологии на 1 и 2 стадиях. Корреспонденты Proural пообщались с главным онкологом республики Аделем Измайловым.

— Не совсем. У нас есть четкие задачи, поставленные президентом страны Владимиром Путиным и нашим республиканским руководством в рамках развития республиканской и федеральной программ онкологической помощи, увеличить процент выявления пациентов с онкологией на ранней стадии до 60%. Это связано с тем, что при выявлении болезни на ранней стадии, этих пациентов можно радикально вылечить. Когда мы выявляем у людей онкологию на 3,4 стадии, мы тоже можем при некоторых случаях во время третьей стадии вылечить пациента, но при четвертой уже нет, к сожалению, только продлить жизнь насколько возможно. Проблема существует не только у нас, но и во всем мире. На эту программу выделены огромные средства не только на выплаты, но и на обучение первичного звена врачей, от которых зависит успех программы.

— Мы уже начали проводить специальные курсы по обучению первичного звена врачей с целью дать им знания о первичной онконастороженности. Речь идет не только об онкологии, но и о сердечно-сосудистых заболеваниях.

— В этом нам очень помогают современные технологии. В Башкирии существует единая информационная система «РИАМС ПроМед», которая позволяет нам четко отслеживать пациентов, начиная от врача, который поставил подозрение на злокачественные образования, до момента выявления и лечения. В системе фиксируется пациент, выявленный первичным звеном с подозрением на онкологию, далее человек направляется в первичный онкологический кабинет. Там врач проводит более тщательное обследование, делает биопсию, подтверждает или отклоняет диагноз. Если после обследования результат положительный, то заболевший направляется в центры амбулаторно-онкологической помощи, которых в республике будет 13 к 2020 году. Далее люди будут направлены либо в онкодиспансер, либо в онкоотделение местной больницы, и, когда пациент пройдет курс лечения и станет ясно, что болезнь локализована и терапия явилась радикальной, тогда мы даем об этом информацию в первичное звено, где впервые выявили больного. Там уже доктору будет выписана сумма в 5 тысяч рублей. Есть конкретные сроки на каждое обследование и установку диагноза, поэтому времени от выявления до выплаты премии пройдет не так уж много.

— Это было бы здорово, если есть подозрение, и человека направят на обследование, хуже, когда его проигнорируют. Для врачей первичного звена проводятся специальные углубленные семинары, на которых их и учат выявлять первые признаки онкологии. Не думаю, что они будут просто так всех людей направлять на дообследование. В этом нам, кстати, очень хорошо помогает диспансеризация населения, в нее добавлено дополнительное обследование, которое помогает выявить онкозаболевание на ранней стадии. Сейчас многое зависит от пациентов, люди должны понимать, что все делается для их блага.

— Теоретически, если врач поликлиники за месяц выявит 10 человек с подозрением на онкологию, и диагноз его больных подтвердится, он может получить 50 тысяч рублей прибавкой к зарплате?

— Конечно. Это ничем не ограничивается, лишь бы люди работали и делали свое дело. Вы поймите, на данном этапе в республике проходит революция в системе оказания онкологической помощи жителям. Деньги на развитие материально-технической базы и обучение выделены огромные. Закупается оборудование для диагностики и лечения онкозаболеваний. Если у нас все получится, и все заработает, мы добьёмся заявленных показателей – выявление пациентов с первичной онкологией до 60%.