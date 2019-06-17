В Илишевском районе открылись 3 фельдшерско-акушерских пункта

В деревне Зяйлево Илишевского района Башкирии открылся модульный фельдшерско-акушерский пункт. Ранее ФАП располагался в аварийном здании, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.





В этот же день в Илишевском районе в другие здания переехали еще два фельдшерско-акушерских пункта в селах Исаметово и Старотатышево. Ранее фельдшеры работали в приспособленных помещениях. Благодаря инициативе администрации района выделили новые помещения на социальных объектах культуры и образования сельских поселений, сделали капитальный ремонт, сообщает сайт Newsbash.ru.

В новых зданиях предусмотрены все необходимые помещения — кабинеты приема фельдшера, процедурные, холлы для ожидания, служебные помещения, комната отпуска лекарственных препаратов, горячее и холодное водоснабжение, канализация, электричество и отопление.