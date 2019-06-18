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Тагир Гизатуллин назначен главврачом городской больницы Нефтекамска

Добавлено: 18.06.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Нефтекамск
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Тагир Гизатуллин назначен главврачом городской больницы Нефтекамска

Главным врачом ГБУЗ РБ Городская больница города Нефтекамска назначен Тагир Гизатуллин, которого представила сегодня заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан Динара Еникеева. Прежний руководитель медицинской организации Альбина Кузнецова ушла в отставку по собственному желанию, сообщает сайт Newsbash.ru
 

Справка:
Тагир Рафаилович Гизатуллин родился 15 октября 1985 года. С отличием окончил Башкирский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» и Башкирскую академию государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан по специальности «Стратегический менеджмент».  

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Имеет ученую степень доктора медицинских наук, ученое звание доцента по специальности «Общественное здравоохранение и организации здравоохранения». 
 
С 2008 по 2018 год работал ассистентом, доцентом, профессором, начальником управления в Башгосмедуниверситете, с 2018 по июнь 2019 года работал заместителем главного врача Городской клинической больницы Демского района города Уфы. 
 
Избирался председателем Молодежной общественной палаты при Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан, депутатом Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан пятого созыва. 
 
Отличник здравоохранения Республики Башкортостан. 
 

Лауреат Республиканской премии им. генерал-лейтенанта Кокина В.И. за значительный вклад в развитие системы профилактики наркомании. 
 
В 2011 году победитель конкурса Лучший врач г.Уфы. 

Резервист молодёжного резерва управленческих кадров Главы РБ и Полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

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