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Медведев ограничил закупку импортных бинтов, костылей и ортопедических протезов

Добавлено: 29.06.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Медведев ограничил закупку импортных бинтов, костылей и ортопедических протезов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее список импортных медицинских изделий, для которых установлены ограничения при госзакупках. Документ опубликован на сайте правительства, сообщает сайт Newsbash.ru.

В перечень добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки). Однако для подгузников размера XS сделано исключение.

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В список также включили аппараты искусственной вентиляции легких, ингаляционного наркоза, эндопротезы суставов конечностей, костыли, кресла-стулья с санитарным оснащением, ортопедическая детская обувь и экзопротезы грудных желез на основе силиконового геля.

На сайте правительства указано, что аналоги этих медицинских изделий «производятся в достаточном объеме не менее чем двумя российскими компаниями».

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