Медведев ограничил закупку импортных бинтов, костылей и ортопедических протезов
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее список импортных медицинских изделий, для которых установлены ограничения при госзакупках. Документ опубликован на сайте правительства, сообщает сайт Newsbash.ru.
В перечень добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки). Однако для подгузников размера XS сделано исключение.
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На сайте правительства указано, что аналоги этих медицинских изделий «производятся в достаточном объеме не менее чем двумя российскими компаниями».
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