В Башкирии корью заболели еще 4 человека
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В Башкирии выявлено 4 новых случая заболевания корью. Об этом сообщили в Росздравнадзоре, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Специалисты отмечают, что за первые пять месяцев прошлого года корью переболел только один ребенок. Напомним, раньше мы писали о том, какие еще «побежденные болезни» встречаются в Башкирии.
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