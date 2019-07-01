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В Башкирии корью заболели еще 4 человека

Добавлено: 01.07.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии корью заболели еще 4 человека

В Башкирии выявлено 4 новых случая заболевания корью. Об этом сообщили в Росздравнадзоре, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Башкирии зарегистрировано шесть случаев заболевания корью

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В Башкирии зарегистрировано шесть случаев заболевания корью
Всего с января по май 2019 года острая вирусная инфекция зарегистрирована у 9 пациентов. Согласно отчету ведомства, 4 из них – дети до 14 лет.

Специалисты отмечают, что за первые пять месяцев прошлого года корью переболел только один ребенок. Напомним, раньше мы писали о том, какие еще «побежденные болезни» встречаются в Башкирии.

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