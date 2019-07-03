В перинатальный центр Салавата начали возвращаться врачи
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Вчера главврач салаватской городской больницы Салават Мурзагулов провел встречу с коллективом АНО «Перинатальный центр», сообщает сайт Newsbash.ru.
Как сообщают в Минздраве РБ, на встрече была подтверждена готовность принять на работу весь коллектив перинатального центра. К вечеру в больницу Салавата поступило 104 заявления о приеме на работу с 4 июля 2019 года.
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