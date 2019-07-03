Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В перинатальный центр Салавата начали возвращаться врачи

В перинатальный центр Салавата начали возвращаться врачи

Добавлено: 03.07.19
Просмотров: 114
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Салават
Комментарии (0)
Загрузка...
В перинатальный центр Салавата начали возвращаться врачи

Вчера главврач салаватской городской больницы Салават Мурзагулов провел встречу с коллективом АНО «Перинатальный центр», сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщают в Минздраве РБ, на встрече была подтверждена готовность принять на работу весь коллектив перинатального центра. К вечеру в больницу Салавата поступило 104 заявления о приеме на работу с 4 июля 2019 года.

Уволившихся из-за низкой зарплаты врачей роддома в Салавате попросят вернуться

Читайте также:

Уволившихся из-за низкой зарплаты врачей роддома в Салавате попросят вернуться
Напомним, скандалы в перинатальном центре начались после того, как роддом передали частнику – компании «Генус». Массовые жалобы сыпались и от пациентов, и от врачей. Скандал приобрел федеральный масштаб, когда в Интернет попало видео, запечатлевшее рассмеявшихся после услышанных от директора роддома Альбины Фатыховой сумм своих средних зарплат. Тогда врачи саркастически зааплодировали, называя такую зарплату «хорошей». Все закончилось тем, что роддом снова вернули государству, забрав у частника.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Уволившихся из-за низкой зарплаты врачей роддома в Салавате попросят вернуться
Здравоохранение
Уволившихся из-за низкой зарплаты врачей роддома в Салавате попросят вернуться
Судьбу перинатального центра в Салавате решит проверка прокуратуры и Росздравнадзора
Здравоохранение
Судьбу перинатального центра в Салавате решит проверка прокуратуры и Росздравнадзора
Руководство роддома в Салавате опровергло информацию о массовом увольнении врачей
Здравоохранение
Руководство роддома в Салавате опровергло информацию о массовом увольнении врачей
Из перинатального центра города Салавата уволились 37 врачей
Здравоохранение
Из перинатального центра города Салавата уволились 37 врачей
Радий Хабиров посетил белорецкий перинатальный центр
Политика
Радий Хабиров посетил белорецкий перинатальный центр
Жена Радия Хабирова Каринэ посетила уфимский перинатальный центр
Здравоохранение
Жена Радия Хабирова Каринэ посетила уфимский перинатальный центр
Сыртланова Эльза покинула пост главврача скандальной уфимской ГКБ №13
Здравоохранение
Сыртланова Эльза покинула пост главврача скандальной уфимской ГКБ №13
В Бирске построят новый перинатальный центр
Общество / Образование
В Бирске построят новый перинатальный центр
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: