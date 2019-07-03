В перинатальный центр Салавата начали возвращаться врачи

Вчера главврач салаватской городской больницы Салават Мурзагулов провел встречу с коллективом АНО «Перинатальный центр», сообщает сайт Newsbash.ru.





Как сообщают в Минздраве РБ, на встрече была подтверждена готовность принять на работу весь коллектив перинатального центра. К вечеру в больницу Салавата поступило 104 заявления о приеме на работу с 4 июля 2019 года.

Напомним, скандалы в перинатальном центре начались после того, как роддом передали частнику – компании «Генус». Массовые жалобы сыпались и от пациентов, и от врачей. Скандал приобрел федеральный масштаб, когда в Интернет попало видео, запечатлевшее рассмеявшихся после услышанных от директора роддома Альбины Фатыховой сумм своих средних зарплат. Тогда врачи саркастически зааплодировали, называя такую зарплату «хорошей». Все закончилось тем, что роддом снова вернули государству, забрав у частника.