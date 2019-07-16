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Главврач Белорецкой больницы предложил врачам-пенсионерам работу

Добавлено: 16.07.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Белорецкий район
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Главврач Белорецкой больницы предложил врачам-пенсионерам работу

В Башкортостане главный врач Белорецкой больницы Евгений Кустов призвал врачей-пенсионеров приехать к нему в район на работу в деревнях и сёлах. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке», сообщает сайт Newsbash.ru.


«В Белорецкой ЦРКБ мы довольно часто просим врачей-пенсионеров продолжать работу. Потому как эта «старая гвардия» еще даст фору многим амбициозным молодым. Да и пациенты в возрасте больше им доверяют. У них и жизненный опыт, и практика многолетняя. Потому этот пост прошу рассматривать как конкретное предложение для врачей пенсионного и предпенсионного возрастов, проживающих на данный момент в Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Магнитогорске и других городах – приезжайте к нам работать в сельские больницы», — написал он.
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Затем главврач перечислил аргументы за то, чтобы переехать из города на село:
— предоставляется жилье и оказывается помощь в решении квартирного вопроса на перспективу;
— достойная зарплата, которая по сегодняшним меркам больше пенсии;
— на селе более благодарные пациенты, много пожилых людей, с которыми легче найти общий язык;
— «лучше быть первым (главным, уважаемым) хирургом в Инзере, чем хирургом на подхвате в большой клинике»;
— не нужно будет толкаться в общественном транспорте, стоять в пробках и нервничать, добираясь до работы.


«Вы будете чаще видеть своих детей, потому что наш район самый красивый в республике, и они будут с удовольствием приезжать к вам на выходные и в отпуск, отправлять к вам внуков на каникулы, — отметил Евгений Кустов. — В спокойном размеренном ритме деревенской жизни вы забудете про стрессы большого города, а свежий чистый воздух, натуральные продукты будут только во благо вашему здоровью».
Заинтересованным в работе главврач ответит в личном сообщении в «Фейсбуке».
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