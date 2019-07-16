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В 2019 году автопарк скорой помощи Башкирии обновится 30 автомобилями

Добавлено: 16.07.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В 2019 году автопарк скорой помощи Башкирии обновится 30 автомобилями

В 2019 году власти Башкирии намерены поменять 30 машин скорой помощи. Об этом речь шла на прошедшей оперативке в правительстве, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По словам и.о. министра здравоохранения РБ Максима Забелина, на сегодняшний день большая часть используемого санитарного автотранспорта уже обновилась. Однако в структуре скорой помощи еще продолжает работать 183 автомобиля со сроком службы более 5 лет. Поэтому на первом этапе до конца текущего года власти планируют заменить 30 автомобилей.

Максим Забелин сообщил, что соответствующие документы на замену старых автомобилей на новые уже подготовлены по поручению Радия Хабирова.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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