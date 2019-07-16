В 2019 году автопарк скорой помощи Башкирии обновится 30 автомобилями

В 2019 году власти Башкирии намерены поменять 30 машин скорой помощи. Об этом речь шла на прошедшей оперативке в правительстве, сообщает сайт Newsbash.ru.



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По словам и.о. министра здравоохранения РБ Максима Забелина, на сегодняшний день большая часть используемого санитарного автотранспорта уже обновилась. Однако в структуре скорой помощи еще продолжает работать 183 автомобиля со сроком службы более 5 лет. Поэтому на первом этапе до конца текущего года власти планируют заменить 30 автомобилей.Максим Забелин сообщил, что соответствующие документы на замену старых автомобилей на новые уже подготовлены по поручению Радия Хабирова.