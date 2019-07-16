4 врача из Башкирии стали победителями Всероссийского конкурса медиков
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Врачи из Башкирии стали лучшими в стране. Среди победителей Всероссийского конкурса медиков есть четыре представителя нашей республики, сообщает сайт Newsbash.ru.
Третье место в номинации «Лучший педиатр» заняла Зиля Умутбаева, врач-педиатр Мелеузовской центральной районной больницы.
Равиль Мусин признан вторым в категории «Лучший врач скорой медицинской помощи». Он работает в городской больнице №1 в Октябрьском.
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