4 врача из Башкирии стали победителями Всероссийского конкурса медиков

Врачи из Башкирии стали лучшими в стране. Среди победителей Всероссийского конкурса медиков есть четыре представителя нашей республики, сообщает сайт Newsbash.ru.





Третье место в номинации «Лучший педиатр» заняла Зиля Умутбаева, врач-педиатр Мелеузовской центральной районной больницы.

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Лена Максютова, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине уфимской горбольницы №18, стала третьей в номинации «Лучший врачи медицинской реабилитации». Одним из лучших стоматологов страны стала Лилия Фарвазова – заведующая отделением уфимской стоматологической поликлиники № 5. (3 место).Равиль Мусин признан вторым в категории «Лучший врач скорой медицинской помощи». Он работает в городской больнице №1 в Октябрьском.