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Максим Забелин рассказал об основных проблемах маршрутизации пациентов медучреждений

Добавлено: 22.07.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Максим Забелин рассказал об основных проблемах маршрутизации пациентов медучреждений

На оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили проблемы маршрутизации пациентов медицинских учреждений. Министерство здравоохранения выделило основные жалобы больных: невозможность записаться к врачу, ожидание без записи 2-3 часа, отсутствие специалистов или оборудования, а также никакие условия – нет питьевой воды и туалетов, сообщает сайт Newsbash.ru.

Максим Забелин сообщил о том, что проблема будет решаться посредством более эффективной системы навигации в поликлиниках, разделения потоков внутри учреждений. Среда станет единым днем диспансеризации, а дополнительным выступит суббота. То есть в скором времени люди нуждающиеся в экстренной помощи, и те, кто только спросить, вероятно, не будут пересекаться. В очередной раз министр напомнил о строительстве ФАПов и об улучшениях качества медицины в будущем в регионах в рамках проекта «Здравоохранение». Радий Хабиров отметил главное – есть положительная динамика решения проблем.

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— Я попросил бы вас поездить по северу республики, потому что где бы я ни был в 50% случаев общения с жителями – обсуждается проблема, что нельзя попасть к врачам. У нас есть объективные показатели, что мы улучшаем ситуацию. И мы ждем поступления выпускников медуниверситета, — заключи Радий Хабиров.
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