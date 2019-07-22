Минздрав Башкирии утвердил единый день про проведения диспансеризации
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Минздрав Башкирии утвердил единый день про проведения диспансеризации. Обследовать пациентов будут по средам с 8:00 до 20:00, сообщает сайт Newsbash.ru.
Также и.о. министра здравоохранения Максим Забелин сообщил, что в этом году диспансеризацию должны пройти 764 740 жителей Башкирии.
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