Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Хайбуллинском районе в деревне Галиахметово открылся новый модульный ФАП

В Хайбуллинском районе в деревне Галиахметово открылся новый модульный ФАП

Добавлено: 23.07.19
Просмотров: 78
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Хайбуллинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Хайбуллинском районе в деревне Галиахметово открылся новый модульный ФАП

В деревне Галиахметово Хайбуллинского района Башкирии начал работать новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, построенный в рамках национального проекта «Здравоохранение», об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.

В новом фельдшерско-акушерском пункте будет обслуживаться более 400 человек, из них 89 — дети и подростки до 18 лет, 311 — взрослые, 32 — инвалиды.

В Хайбуллинском районе врача обязали вернуть 600 тысяч рублей, выданные по программе «Земский доктор»

Читайте также:

В Хайбуллинском районе врача обязали вернуть 600 тысяч рублей, выданные по программе «Земский доктор»
Новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Галиахметово отвечает всем современным требованиям: здесь есть кабинет приема пациентов, процедурный, для хранения лекарственных препаратов, для медицинского персонала, хозяйственный блок.

ФАП полностью соответствует всем стандартам и санитарным нормам, имеется отопление, водоснабжение и водоотведение, пандус для маломобильных граждан.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Илишевском районе открылись 3 фельдшерско-акушерских пункта
Здравоохранение
В Илишевском районе открылись 3 фельдшерско-акушерских пункта
В Уфимском районе в деревне Кумлекулево открылся новый ФАП
Здравоохранение
В Уфимском районе в деревне Кумлекулево открылся новый ФАП
В деревне Кебячево Аургазинского района открыли отремонтированное здание ФАП
Здравоохранение
В деревне Кебячево Аургазинского района открыли отремонтированное здание ФАП
В Бураевском районе открылся новый ФАП
Здравоохранение
В Бураевском районе открылся новый ФАП
В Янаульском районе открыли самый северный ФАП в Башкирии
Здравоохранение
В Янаульском районе открыли самый северный ФАП в Башкирии
В Туймазинском районе открыли новый Дом культуры
Культура
В Туймазинском районе открыли новый Дом культуры
Новый модульный ФАП в Краснокамском районе уже требует ремонта
Общество
Новый модульный ФАП в Краснокамском районе уже требует ремонта
В Шаранском районе открылся новый ФАП
Общество
В Шаранском районе открылся новый ФАП
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: