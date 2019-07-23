Уфимский онкодиспансер приобрел современный комплекс для обследования груди «Мамми-РП»
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В столице Башкирии в Республиканский клинический онкологический диспансер доставили современный рентгеномаммографический автоматический комплекс «Мамми-РП». Оборудование закуплено в рамках национального проекта «Здравоохранение» и регионального «Борьба с онкологическими заболеваниями», сообщает сайт Newsbash.ru.
Стоимость маммографической системы превышает 12 миллионов рублей. Оборудованием имеет съемочное устройство, которое обеспечивает высокое качество съемки при низкой дозе радиации для пациента.
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