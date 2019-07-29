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Минздрав России предложил выделять премию врачам за выявление онкологии во время диспансеризации или профосмотра

Добавлено: 29.07.19
Просмотров: 59
Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Минздрав России предложил выделять премию врачам за выявление онкологии во время диспансеризации или профосмотра

Минздрав РФ предлагает выделять из федерального бюджета дополнительную премию врачам за выявление рака у пациентов, проходящих диспансеризацию или профосмотр. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает сайт Newsbash.ru.


«Межбюджетные трансферты будут являться источником финансового обеспечения на осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания при проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения и (или) диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также при проведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних (диспансеризация, профилактические медицинские осмотры)», – говорится в пояснительной записке.
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За каждый впервые выявленный случай онкологического заболевания планируется платить 1 тысячу рублей – 500 рублей ответственному за организацию и проведение профосмотра и диспансеризации и 500 рублей остальному медперсоналу.

Правила должны вступить в силу с 1 января 2020 года.
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