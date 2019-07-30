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Специалисты из Москвы обучат геронтологов Башкирии в рамках нацпроекта "Демография"

Добавлено: 30.07.19
Просмотров: 80
Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Специалисты из Москвы обучат геронтологов Башкирии в рамках нацпроекта "Демография"

Сотрудники Республиканского геронтологического центра проходят обучение в рамках национального проекта «Демография». Курс разделен на два этапа. Он состоит из лекционной и практической частей.

На занятиях медсестры учатся делать массаж, правильно переворачивать, а также транспортировать лежачих престарелых. Специально для этого в больницу приехали специалисты из Москвы, сообщает сайт Newsbash.ru. 

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Екатерина Брыкина, заведующая клиникой:
«На данный момент надо сказать, что коллектив сотрудников, который ухаживает, они готовы к тому, чтобы были какие-то изменения, какие-то внедрения новых технологий, потому что сталкиваются с очень большими проблемами именно при перемещении, при уходе. Социальные работники, которые обслуживают население на дому и сотрудники, которые осуществляют уход в подобных стационарных учреждениях, они готовы к внедрению данной системы».
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