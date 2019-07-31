В Салавате Минздрав Башкирии подвели итоги деятельности за 2019 год

30 июля в городе Салават прошло расширенное заседание коллегии Минздрава РБ, на котором подведены итоги деятельности за первое полугодие 2019 года и определены перспективы работы на ближайшее время, сообщает сайт Newsbash.ru.





В своем докладе и.о. министра здравоохранения РБ Максим Забелин особо акцентировал на первоочередных задачах стоящих перед отраслью - улучшение медико-демографических показателей, снижение смертности и увеличение продолжительности жизни.

В республике по итогам первого полугодия 2019 года демография характеризуется снижением рождаемости и естественной убылью населения, которая составила - 4808 человек. Основным фактором естественной убыли населения является снижение рождаемости. С начала текущего года в республике родилось 19 622 ребенка, что на 3540 детей меньше аналогичного периода прошлого года. В рамках реализации Плана дополнительных мероприятий по повышению рождаемости до 2020 года, принимаются меры по снижению числа абортов, проведению процедур ЭКО, оздоровлению женского населения.За указанный период удалось сохранить положительную тенденцию по снижению общей смертности. За 6 месяцев текущего года умерло на 1548 человек меньше аналогичного периода прошлого года (всего за 6 месяцев т.г. в республике умерло 24430 человек, 6 мес. 2018 – 25978).В первом полугодии снижение смертности произошло от многих причин – новообразований, инфекционных заболеваний, внешних причин (в т.ч. самоубийств), инфекционных болезней.В структуре общей смертности, по-прежнему, лидирующее место занимают болезни системы кровообращения. Работа по развитию кардиологической службы республики проводится в рамках регионального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, который включает профилактику развития заболеваний и осложнений у пациентов высокого риска, обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных.Для снижения показателя смертности ведется переоснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, что позволит увеличить проведение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения.

В Башкортостане по итогам 6 месяцев отмечается снижение смертности от злокачественных новообразований. Для снижения смертности проводятся мероприятия по активному выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях – это смотровые кабинеты, флюорография, различные виды профосмотров.



Для этих целей предусмотрены стимулирующие выплаты за онконастороженность с 1 июля текущего года в сумме 5000 руб. за один выявленный случай на ранней стадии.

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