В Салавате Минздрав Башкирии подвели итоги деятельности за 2019 год
30 июля в городе Салават прошло расширенное заседание коллегии Минздрава РБ, на котором подведены итоги деятельности за первое полугодие 2019 года и определены перспективы работы на ближайшее время, сообщает сайт Newsbash.ru.
В своем докладе и.о. министра здравоохранения РБ Максим Забелин особо акцентировал на первоочередных задачах стоящих перед отраслью - улучшение медико-демографических показателей, снижение смертности и увеличение продолжительности жизни.
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За указанный период удалось сохранить положительную тенденцию по снижению общей смертности. За 6 месяцев текущего года умерло на 1548 человек меньше аналогичного периода прошлого года (всего за 6 месяцев т.г. в республике умерло 24430 человек, 6 мес. 2018 – 25978).
В первом полугодии снижение смертности произошло от многих причин – новообразований, инфекционных заболеваний, внешних причин (в т.ч. самоубийств), инфекционных болезней.
В структуре общей смертности, по-прежнему, лидирующее место занимают болезни системы кровообращения. Работа по развитию кардиологической службы республики проводится в рамках регионального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, который включает профилактику развития заболеваний и осложнений у пациентов высокого риска, обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных.
Для снижения показателя смертности ведется переоснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, что позволит увеличить проведение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения.
В Башкортостане по итогам 6 месяцев отмечается снижение смертности от злокачественных новообразований. Для снижения смертности проводятся мероприятия по активному выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях – это смотровые кабинеты, флюорография, различные виды профосмотров.
Для этих целей предусмотрены стимулирующие выплаты за онконастороженность с 1 июля текущего года в сумме 5000 руб. за один выявленный случай на ранней стадии.