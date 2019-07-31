В уфимском центре ядерной медицины запустили второй ПЭТ/КТ сканер
Диагностика онкологических заболеваний в Республике Башкортостан теперь станет доступнее. 31 июля 2019г. центр ядерной медицины ПЭТ-Технолоджи запустил в Уфе второй ПЭТ/КТ сканер, сообщает сайт Newsbash.ru.
В центре можно получить медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). В мероприятии приняли участие Глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров и Председатель Совета Директоров Виктор Владимирович Харитонин. Теперь центр сможет принимать в 2,5 раза больше пациентов - не менее 12 000 пациентов в год. Центр ядерной медицины в Уфе функционирует с 2014г., врачи центра уже оказали помощь в диагностике и лечении онкологических заболеваний более чем 22 000 пациентов, сообщает сайт Newsbash.ru.
В Центре ядерной медицины пациенты могут получить не только услугу диагностики, но и лечение лучевой терапией на установке кибер-нож. На сегодняшний день лечение уже получили более 1600 пациентов. Одним из важных моментов является то, что пациенты только республики Башкортостан имеют право получить помощь в рамках ОМС.
Радий Хабиров, временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан:
Справочная информация:Кибер-нож – неинвазивная лечебная технология лучевой терапии (радиохирургия) КиберНож используется как альтернатива хирургическим операциям при лечении онкологических заболеваний, некоторых сосудистых аномалий и невралгии тройчного нерва. Использование радиотерапевтической системы КиберНож особенно эффективно при лечении злокачественных и доброкачественных опухолей, локализованных в труднодоступных местах, и опухолей, смещающихся при дыхании и сокращении гладкой мускулатуры.
ПЭТ/КТ - эффективный и современный метод диагностики онкологических заболеваний. Метод сочетает возможности позитронно-эмиссионной (ПЭТ) и компьютерной томографии (КТ), позволяет оценить структуру и функциональные особенности опухоли на молекулярном уровне. Изображение дает возможность отличить доброкачественное образование от злокачественного с высокой долей достоверности. В первую очередь ПЭТ/КТ исследование назначают для уточнения размеров опухоли, а так же определения наличия или отсутствия метастатического процесса в организме пациента. Метод дает возможность обнаружить малейшие опухолевые очаги на ранних стадиях заболевания и получить трехмерное изображение организма человека с точными данными о локализации и границах новообразований.