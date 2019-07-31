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В уфимском центре ядерной медицины запустили второй ПЭТ/КТ сканер

Добавлено: 31.07.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
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В уфимском центре ядерной медицины запустили второй ПЭТ/КТ сканер

Диагностика онкологических заболеваний в Республике Башкортостан теперь станет доступнее. 31 июля 2019г. центр ядерной медицины ПЭТ-Технолоджи запустил в Уфе второй ПЭТ/КТ сканер, сообщает сайт Newsbash.ru.

В центре можно получить медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). В мероприятии приняли участие Глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров и Председатель Совета Директоров Виктор Владимирович Харитонин. Теперь центр сможет принимать в 2,5 раза больше пациентов - не менее 12 000 пациентов в год. Центр ядерной медицины в Уфе функционирует с 2014г., врачи центра уже оказали помощь в диагностике и лечении онкологических заболеваний более чем 22 000 пациентов, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Соглашение о сотрудничестве с Правительством Республики Башкортостан, подписанным на Инвестиционном Форуме в г. Сочи, группа компаний «МедИнвестГрупп» инвестирует в ряд проектов для расширения возможностей региона в части диагностики и лечения онкологических заболеваний. Сумма инвестиций в запуск второго ПЭТ-сканера – 200 миллионов рублей. Всего ГК «МедИнвестГрупп» инвестирует в борьбу с онкологией Республики Башкортостан 1 млрд. руб.

В Центре ядерной медицины пациенты могут получить не только услугу диагностики, но и лечение лучевой терапией на установке кибер-нож. На сегодняшний день лечение уже получили более 1600 пациентов. Одним из важных моментов является то, что пациенты только республики Башкортостан имеют право получить помощь в рамках ОМС.
«Доступная и качественная медицинская помощь – основная цель ГК «МедИнвестГрупп», и данную цель мы успешно реализуем с правительством республики уже более четырех лет, благодаря совместным усилиям в г. Уфа запущен второй ПЭТ-сканер, с помощью которого мощность центра «ПЭТ-Технолоджи» увеличится до 12 000 пациентов ежегодно», - комментирует Сергей Нотов, президент ГК «МедИнвестГрупп».

Радий Хабиров, временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан:
«Сотрудничество бизнеса и государства – это важный стратегический шаг в сфере борьбы с онкозаболеваниями, потому что этот вопрос требует серьезных инвестиций и компетенций. Открытие второго ПЭТ-сканера позволит в 2,5 раза увеличить возможности Республики по диагностированию онкозаболеваний, благодаря современному оборудованию врачи будут получать более полную картину о недуге. По международным стандартам на 1 миллион населения должен быть 1 такой ПЭТ-сканер, у нас их уже 2 на 4 миллиона населения. В ближайшем будущем сканер запуститься также в городе Стерлитамаке, на юге Республике. Очень важно, что пациенты могут получать помощь в рамках ОМС».

Справочная информация:

Кибер-нож – неинвазивная лечебная технология лучевой терапии (радиохирургия) КиберНож используется как альтернатива хирургическим операциям при лечении онкологических заболеваний, некоторых сосудистых аномалий и невралгии тройчного нерва. Использование радиотерапевтической системы КиберНож особенно эффективно при лечении злокачественных и доброкачественных опухолей, локализованных в труднодоступных местах, и опухолей, смещающихся при дыхании и сокращении гладкой мускулатуры.

ПЭТ/КТ - эффективный и современный метод диагностики онкологических заболеваний. Метод сочетает возможности позитронно-эмиссионной (ПЭТ) и компьютерной томографии (КТ), позволяет оценить структуру и функциональные особенности опухоли на молекулярном уровне. Изображение дает возможность отличить доброкачественное образование от злокачественного с высокой долей достоверности. В первую очередь ПЭТ/КТ исследование назначают для уточнения размеров опухоли, а так же определения наличия или отсутствия метастатического процесса в организме пациента. Метод дает возможность обнаружить малейшие опухолевые очаги на ранних стадиях заболевания и получить трехмерное изображение организма человека с точными данными о локализации и границах новообразований.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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