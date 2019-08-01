Мышиная лихорадка в Башкирии: статистика заболеваемости в первом полугодии 2019 года

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора изучили ситуацию по заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.





В первом полугодии 2019 года мышиной лихорадкой заболели 190 человек (4,6 на 100 тысяч населения), что на 6% ниже, чем годом ранее. В этом году зарегистрировано два летальных случая, оба – в Уфе.

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В восьми районах Башкирии заболеваемость ГЛПС выше среднереспубликанского показателя. Это Краснокамский, Аскинский, Нуримановский, Бирский, Благовещенский, Илишевский, Стерлитамакский и Татышлинский. Большинство больных – 81,3% – заразились в бытовых условиях, 17,2% – при случайном посещении лесных массивов. В остальных случаях путь заражения не установлен.