Мышиная лихорадка в Башкирии: статистика заболеваемости в первом полугодии 2019 года
Комментарии (0)
Загрузка...
Специалисты регионального управления Роспотребнадзора изучили ситуацию по заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.
В первом полугодии 2019 года мышиной лихорадкой заболели 190 человек (4,6 на 100 тысяч населения), что на 6% ниже, чем годом ранее. В этом году зарегистрировано два летальных случая, оба – в Уфе.
Читайте также
Здравоохранение
Стала известна статистика по больным раком в районах Башкирии
Здравоохранение
Грипп в Башкирии перешел в активную фазу
Здравоохранение
В Башкирии увеличилось число заражений клещевым энцефалитом
Здравоохранение
Минздрав Башкирии сообщил об уменьшении числа венерических заболеваний
Общество
В Башкирии работают телефоны «Горячей линии» по вопросам утилизации ТКО
Общество
В Башкирии зарегистрировано шесть случаев заболевания корью
Общество / Здравоохранение
В Башкирии зарегистрировано 14 случаев заболевания свиным гриппом
Общество / Это интересно
Президент США Б. Обама заявил что обнимал медсестер которые ухаживали за больными Эболой