Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Мышиная лихорадка в Башкирии: статистика заболеваемости в первом полугодии 2019 года

Мышиная лихорадка в Башкирии: статистика заболеваемости в первом полугодии 2019 года

Добавлено: 01.08.19
Просмотров: 164
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Комментарии (0)
Загрузка...
Мышиная лихорадка в Башкирии: статистика заболеваемости в первом полугодии 2019 года

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора изучили ситуацию по заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.

В первом полугодии 2019 года мышиной лихорадкой заболели 190 человек (4,6 на 100 тысяч населения), что на 6% ниже, чем годом ранее. В этом году зарегистрировано два летальных случая, оба – в Уфе.

Стала известна статистика по больным раком в районах Башкирии

Читайте также:

Стала известна статистика по больным раком в районах Башкирии
В восьми районах Башкирии заболеваемость ГЛПС выше среднереспубликанского показателя. Это Краснокамский, Аскинский, Нуримановский, Бирский, Благовещенский, Илишевский, Стерлитамакский и Татышлинский. Большинство больных – 81,3% – заразились в бытовых условиях, 17,2% – при случайном посещении лесных массивов. В остальных случаях путь заражения не установлен.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Стала известна статистика по больным раком в районах Башкирии
Здравоохранение
Стала известна статистика по больным раком в районах Башкирии
Грипп в Башкирии перешел в активную фазу
Здравоохранение
Грипп в Башкирии перешел в активную фазу
В Башкирии увеличилось число заражений клещевым энцефалитом
Здравоохранение
В Башкирии увеличилось число заражений клещевым энцефалитом
Минздрав Башкирии сообщил об уменьшении числа венерических заболеваний
Здравоохранение
Минздрав Башкирии сообщил об уменьшении числа венерических заболеваний
В Башкирии работают телефоны «Горячей линии» по вопросам утилизации ТКО
Общество
В Башкирии работают телефоны «Горячей линии» по вопросам утилизации ТКО
В Башкирии зарегистрировано шесть случаев заболевания корью
Общество
В Башкирии зарегистрировано шесть случаев заболевания корью
В Башкирии зарегистрировано 14 случаев заболевания свиным гриппом
Общество / Здравоохранение
В Башкирии зарегистрировано 14 случаев заболевания свиным гриппом
Президент США Б. Обама заявил что обнимал медсестер которые ухаживали за больными Эболой
Общество / Это интересно
Президент США Б. Обама заявил что обнимал медсестер которые ухаживали за больными Эболой
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: