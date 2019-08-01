Максим Забелин сообщил на коллегии об итогах диспанцеризации в Башкортостане

За 6 месяцев текущего года в 85 медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 1 этап диспансеризации прошли 366 812 человек. Такие данные представил на коллегии по итогам I полугодия и.о. министра здравоохранения РБ Максим Забелин, сообщает сайт Newsbash.ru.





Всего в 2019 году запланировано охватить диспансеризацией 764 740 человек взрослого населения.

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В рамках совершенствования оказания первичной медико-санитарной помощи в республике и повышения доступности оказания медицинской помощи сельскому населению в апреле этого года стартовала акция «Здоровая республика – здоровый регион».Из мобильных комплексов сформированы 5 автопоездов. Все машины работают по определенному графику, который охватывает все районы республики. На сегодняшний день с начала проведения Акции осмотрено более 56 тысяч человек (выявлено 271 случаев злокачественных заболеваний, 392 - на сахарный диабет, 4715 – повышение артериального давления, туберкулез – 28). Акция продлится до октября текущего года.Напоминаем, что в Республике Башкортостан определен единый день диспансеризации, который проводится каждую среду, с 8 до 20 часов, и субботу, с 8 до 15 часов. В большинстве медицинских организаций проводится «диспансеризация выходного дня» или организована выездная форма работы.