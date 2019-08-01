В коллективе роддома города Салавата возросла социальная напряженность

Профсоюз работников здравоохранения РБ снова сообщил о проблемах в злосчастном салаватском роддоме, сообщает сайт Newsbash.ru.





Споры об этом месте не утихают с 2017 года. Именно тогда было принято решение передать единственный роддом города в частные руки, а в апреле 2018 правительство подписало концессионное соглашение. Вышло неудачно, и тогда в марте 2019 года власть вернула медучреждение в лоно государства, а именно оно продолжило работу в составе городской больницы. Теперь же медики встревожены тем, что их лишат доплат за вредность.

— Социальная напряженность в коллективе высокая, люди добились перехода в государственную систему здравоохранения, но фактически оказались изгоями. Рентгенологи городской больницы получают от 10% до 12% к окладу и 21 день дополнительного отпуска, а рентгенологи роддома этой же больницы вообще ничего не получают. Работодатель предложил компенсировать потерю доплат за вредность стимулирующими надбавками, дескать, в деньгах люди не пострадают. Республиканский профсоюз работников здравоохранения с этим не согласен. Работники роддома в этом случае не получают дополнительные отпуска, у них прерывается стаж для льготной пенсии минимум на полгода, а то и год, пока не проведут новую СОУТ. А самое парадоксальное, что все это время медики работают на одних и тех же рабочих местах на Совесткой, 2, выполняют одни и те же обязанности. И вредных факторов за это время у них меньше не стало. Все это понимают, но менять ничего не хотят. Нет такой практики, — комментирует ситуацию Эльвира Субхангулова, председатель профкома городской больницы Салавата.

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Также в Профсоюзе отмечают, что именно эти льготы заставили людей потребовать ухода от частников. Медики уверены – выход из положения есть, но вышестоящие органы зашли в тупик. Теперь же врачи планируют снова пойти на крайние меры.