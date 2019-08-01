В Республиканском онкодиспансере сделать рентген-снимок можно будет в палате

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» в Республиканском клиническом онкологическом диспансере начал работу передвижной палатный рентгеновский аппарат Jolly 30 Plus, сообщает сайт Newsbash.ru.





Рентгеновский аппарат необходим для выполнения рентгенографии «на месте» при ограниченной подвижности пациента без его транспортировки в рентгеновский кабинет из отделений интенсивной терапии и реанимации, отделения паллиативной помощи, послеоперационных палат, а также по экстренным показаниям.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Аппарат обладает необходимой манёвренностью, что позволяет производить снимки пациента на любых больничных кроватях и каталках, а также на хирургических столах. Безопасное применение обусловлено быстротой и надежностью фиксации рентгенографического аппарата.