Для жителей Башкортостана начала работать "горячая линия" по редким генетическим заболеваниям
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Жители Башкирии могут получить консультацию по редким генетическим заболеваниям, сообщает сайт Newsbash.ru.
Региональная благотворительная общественная организация «Общество инвалидов, страдающих синдромом Хантера и другими формами мукополисахаридоза и иными редкими генетическими заболеваниями республики» организовала «горячую линию» с возможностью получить онлайн консультацию Дмитрия Затейщикова — заведующего кафедрой терапии, кардиологии и функциональной диагностики с курсом нефрологии Центральной государственной медицинской академии.
Телефон «горячей линии» 8-937-151-32-12.
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