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Для жителей Башкортостана начала работать "горячая линия" по редким генетическим заболеваниям

Добавлено: 02.08.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Для жителей Башкортостана начала работать "горячая линия" по редким генетическим заболеваниям

Жители Башкирии могут получить консультацию по редким генетическим заболеваниям, сообщает сайт Newsbash.ru.

Региональная благотворительная общественная организация «Общество инвалидов, страдающих синдромом Хантера и другими формами мукополисахаридоза и иными редкими генетическими заболеваниями республики» организовала «горячую линию» с возможностью получить онлайн консультацию Дмитрия Затейщикова — заведующего кафедрой терапии, кардиологии и функциональной диагностики с курсом нефрологии Центральной государственной медицинской академии.

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Дмитрий Затейщиков возглавляет научное направление, посвященное изучению генетических аспектов сердечно-сосудистых заболеваний, прогнозированию риска неблагоприятных исходов и персонализации лечения на основе генетической информации.
Телефон «горячей линии» 8-937-151-32-12.
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