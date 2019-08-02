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Клиническую больницу №13 города Уфы с рабочим визитом посетил Максим Забелин

Добавлено: 02.08.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
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Клиническую больницу №13 города Уфы с рабочим визитом посетил Максим Забелин

На днях и.о. министра здравоохранения Башкортостана Максим Забелин с рабочим визитом посетил структурные подразделения клинической больницы №13 города Уфы, сообщает сайт Newsbash.ru.

Максим Забелин ознакомился с выстроенной триаж-системой в приемно-диагностическом отделении, которая позволяет максимально быстро и правильно маршрутизировать пациента в зависимости от тяжести состояния, улучшить условия пребывания пациентов в приемно-диагностическом отделении, ускорить постановку диагноза и своевременно оказать медпомощь. Также обсудили вопросы информационного воздействия с бригадами скорой медицинской помощи.

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В рамках посещения главный врач больницы Эльза Сыртланова рассказала о работе регистратуры в рамках проекта «Новая модель медицинской организации оказывающей первичную медико-санитарную помощь» и организацией работы Центра амбулаторной онкологической помощи, продемонстрировав логистические решения и маршрутизацию пациентов, начиная с диагностических мероприятий в клинико-диагностической лаборатории, отделениях лучевой, функциональной диагностики и эндоскопическом отделении, завершая получением полихимиотерапии в дневном стационаре.

Во время обхода приёмно-диагностического отделения Максим Забелин пообщался с пациентами, поинтересовался их состоянием и удовлетворенностью оказанием медицинской помощи.

По завершению рабочего визита Максим Забелин дал рекомендации для дальнейшего совершенствования работы.
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