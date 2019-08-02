Клиническую больницу №13 города Уфы с рабочим визитом посетил Максим Забелин

На днях и.о. министра здравоохранения Башкортостана Максим Забелин с рабочим визитом посетил структурные подразделения клинической больницы №13 города Уфы , сообщает сайт Newsbash.ru

Максим Забелин ознакомился с выстроенной триаж-системой в приемно-диагностическом отделении, которая позволяет максимально быстро и правильно маршрутизировать пациента в зависимости от тяжести состояния, улучшить условия пребывания пациентов в приемно-диагностическом отделении, ускорить постановку диагноза и своевременно оказать медпомощь. Также обсудили вопросы информационного воздействия с бригадами скорой медицинской помощи.

В рамках посещения главный врач больницы Эльза Сыртланова рассказала о работе регистратуры в рамках проекта «Новая модель медицинской организации оказывающей первичную медико-санитарную помощь» и организацией работы Центра амбулаторной онкологической помощи, продемонстрировав логистические решения и маршрутизацию пациентов, начиная с диагностических мероприятий в клинико-диагностической лаборатории, отделениях лучевой, функциональной диагностики и эндоскопическом отделении, завершая получением полихимиотерапии в дневном стационаре.Во время обхода приёмно-диагностического отделения Максим Забелин пообщался с пациентами, поинтересовался их состоянием и удовлетворенностью оказанием медицинской помощи.По завершению рабочего визита Максим Забелин дал рекомендации для дальнейшего совершенствования работы.