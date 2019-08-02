Башкирский санаторий "Толпар" получил грант в размере 11,8 млн рублей

Деньги направят на проведение мероприятий для школьников, сообщает сайт Newsbash.ru.





Детский противотуберкулезный санаторий «Толпар» сегодня празднует победу. Все дело в том, что медицинское учреждение выиграл крупный грант, а именно 11,8 миллионов рублей. Денежное вознаграждение санаторию предоставят из федерального бюджета. Финансы пойдут на проведение мероприятия для школьников в сезонных лагерях. Празднества будут направлены на непростые темы, как дискретная математика, информатика, цифровые технологий.

— Данное мероприятие реализовано в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 31 июля текущего года подписано соглашение на выделение гранта в сумме 11 820 613 рублей, — рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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