Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Башкирский санаторий "Толпар" получил грант в размере 11,8 млн рублей

Башкирский санаторий "Толпар" получил грант в размере 11,8 млн рублей

Добавлено: 02.08.19
Просмотров: 73
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Комментарии (0)
Загрузка...
Башкирский санаторий "Толпар" получил грант в размере 11,8 млн рублей

Деньги направят на проведение мероприятий для школьников, сообщает сайт Newsbash.ru.

Детский противотуберкулезный санаторий «Толпар» сегодня празднует победу. Все дело в том, что медицинское учреждение выиграл крупный грант, а именно 11,8 миллионов рублей. Денежное вознаграждение санаторию предоставят из федерального бюджета. Финансы пойдут на проведение мероприятия для школьников в сезонных лагерях. Празднества будут направлены на непростые темы, как дискретная математика, информатика, цифровые технологий.

В уфимском центре ядерной медицины запустили второй ПЭТ/КТ сканер

Читайте также:

В уфимском центре ядерной медицины запустили второй ПЭТ/КТ сканер
— Данное мероприятие реализовано в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 31 июля текущего года подписано соглашение на выделение гранта в сумме 11 820 613 рублей, — рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Шесть детсадов в Стерлитамаке и Белебее выиграли федеральные гранты
Образование
Шесть детсадов в Стерлитамаке и Белебее выиграли федеральные гранты
В Башкирии Аксеновский агропромышленный колледж выиграл грант 43 млн рублей
Образование
В Башкирии Аксеновский агропромышленный колледж выиграл грант 43 млн рублей
Дошкольные учреждения Уфы выиграли федеральный грант в размере более 7 млн рублей
Образование
Дошкольные учреждения Уфы выиграли федеральный грант в размере более 7 млн рублей
Пчеловоды из Благовещенского района получили грант в размере 3 млн рублей
Экономика
Пчеловоды из Благовещенского района получили грант в размере 3 млн рублей
В Чишминском районе фермерское хозяйство получило федеральный грант
Экономика
В Чишминском районе фермерское хозяйство получило федеральный грант
Федеральный бюджет выделил Башкирии 600 млн рублей на развитие системы образования
Экономика
Федеральный бюджет выделил Башкирии 600 млн рублей на развитие системы образования
Детский сад Благовещенска получил денежный грант в размере более 70 тысяч рублей
Образование
Детский сад Благовещенска получил денежный грант в размере более 70 тысяч рублей
Уфимский колледж получил грант на 41 млн рублей
Общество
Уфимский колледж получил грант на 41 млн рублей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: