Медицинские организации Башкирии закупили дефибрилляторы в рамках нацпроекта "Здравоохранение"

Проект направлен на усиление мер по снижению смертности населения от сердечно - сосудистых заболеваний, в том числе от внезапной сердечной смерти.

Из–за внезапной остановки сердца ежегодно умирают более 300 тысяч россиян. Согласно статистике, при остановке сердца вне стационара шансы выжить составляют не более 5%. Покупка дефибрилляторов позволит своевременно начать реанимацию и таким образом спасти жизнь человека.