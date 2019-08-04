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Медицинские организации Башкирии закупили дефибрилляторы в рамках нацпроекта "Здравоохранение"

Добавлено: 04.08.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Медицинские организации Башкирии закупили дефибрилляторы в рамках нацпроекта "Здравоохранение"

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в целях укрепления материально-технической базы амбулаторно-поликлинического звена проводится оснащение поликлиник республики медицинским оборудованием - дефибриллятором, сообщает сайт Newsbash.ru

Проект направлен на усиление мер по снижению смертности населения от сердечно - сосудистых заболеваний, в том числе от внезапной сердечной смерти.

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Из–за внезапной остановки сердца ежегодно умирают более 300 тысяч россиян. Согласно статистике, при остановке сердца вне стационара шансы выжить составляют не более 5%. Покупка дефибрилляторов позволит своевременно начать реанимацию и таким образом спасти жизнь человека.
В рамках данного проекта в 26 медицинских организаций Башкортостана закуплены дефибрилляторы.
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