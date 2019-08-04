Медицинские организации Башкирии закупили дефибрилляторы в рамках нацпроекта "Здравоохранение"
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В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в целях укрепления материально-технической базы амбулаторно-поликлинического звена проводится оснащение поликлиник республики медицинским оборудованием - дефибриллятором, сообщает сайт Newsbash.ru.
Проект направлен на усиление мер по снижению смертности населения от сердечно - сосудистых заболеваний, в том числе от внезапной сердечной смерти.
В рамках данного проекта в 26 медицинских организаций Башкортостана закуплены дефибрилляторы.
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