Как сделать МРТ бесплатно по полису ОМС: пошаговая инструкция

В прежние времена сделать МРТ по полису ОМС было практически невозможно – из-за большого количества нуждающихся в процедуре очередь достигала четырех и более месяцев. После внесения изменений в законодательство об обязательном страховании данная услуга стала доступной бесплатно более чем в 60 организациях здравоохранения. Их адреса можно найти на сайтах территориальных фондов в интернете.





У магнитно-резонансной томографии есть, пожалуй, один существенный минус - стоимость одной процедуры доходит до 10 тыс.руб. Но МРТ можно сделать и по полису ОМС совершенно бесплатно, т.к. данная процедура предусмотрена базовым перечнем услуг обязательного медицинского страхования! Что нужно при этом знать:

МРТ бесплатно проводится только в госучреждениях; Первым делом необходимо обратиться к лечащему врачу /терапевту, педиатру, неврологу/ и обосновать необходимость данного обследования; Получить направление и квоту на МРТ /выдается при наличии показаний и отсутствии противопоказаний/; После чего вас должны поставить в очередь. При этом максимальный срок ожидания не должен превышать 30 дней! Если вы относитесь к “срочной очереди”, ожидание составляет от нескольких дней до 2-х недель. В «срочную очередь» включают при подозрениях на возникновение злокачественных опухолей и развитие метастаз; патологии органов (печени, почек, надпочечников, селезенки, желчного пузыря); заболеваний сосудов и сердца; разрывов связок тканей; инсульта и инфаркта; нарушения деятельности головного мозга; для назначения лечения после хирургических операций; Что можно сделать в случае отказа врачом в выдаче направления или нарушения установленного 30-ти дневного срока: обратиться с письменным заявлением на имя главного врача учреждения или в Минздрав РБ, указав свои жалобы на здоровье, причину по которой считаете, что вам должны были выдать направление на МРТ;

обратиться с аналогичным заявлением в органы прокуратуры;

обратиться в Фонд ОМС / письменно по адресу в РБ: г. Уфа, ул. Ленина, д.37/ или по круглосуточному бесплатному номеру: 8 800 775 53 95.

Данный порядок получения направления действует и для КТ (компьютерной томографии). Тем более, что аппарат КТ имеется в наличии в центральной районной больнице, и для его прохождения не нужно ездить в Уфу.