Врачи и медики салаватского роддома добились дополнительных выплат

В Башкирии история с салаватским роддомом, который несколько лет передают из одни руки в другие, наконец завершилась. Врачи и медсестры добились, чего хотели, сообщает сайт Newsbash.ru.





Напомним, в апреле 2018 года роддом в Салавате, к слову, единственное учреждение этого профиля в городе, передали частному предприятию на условия концессии. Медицинское сообщество было против этого, но к их мнению власти тогда не прислушались.

ЗАО «Генус» обещало отремонтировать объект, закупить оборудование, расширить список бесплатных услуг по ОМС, требуя взамен только право предоставлять дополнительные платные услуги.Однако стороны не учли, что из-за перехода в частные руки медперсонал останется без льгот. Согласно федеральному закону, врачи лишаются медстажа и дополнительных отпусков за вредность, если работают не в бюджетной структуре. С таким раскладом не согласились сотрудники.После череды скандалов правительство и «Генус» расторгли концессионное соглашение, роддом вернулся в структуру городской больницы, но даже после этого соцгарантии врачам не вернули.Оказалось, что для начисления медстажа, надбавок и допвыходных роддом должен пройти оценку условий, а эта процедура занимает около 6-12 месяцев. Профсоюз работников здравоохранения предложил администрации заключить дополнительное соглашение, чтобы медики не теряли стаж, пока идет проверка, но Минздрав и Территориальный фонд ОМС им отказывал, предлагая денежные компенсации.

Только после шумихи в прессе и жалоб самих врачей власти пошли навстречу. Вчера профсоюз сообщил, что дополнительное соглашение все-таки было подписано.

«Можно надеяться, что в истории с концессией единственного в городе роддома поставлена жирная точка. Работники роддома будут получать от 10 до 14% к окладу и 14 дополнительных дней отпуска за вредность до проведения спецоценки условий наравне с остальными медиками городской больницы, – рассказал Павел Зырянов, председатель республиканской организации профсоюза. Сотрудники роддома теперь получат те же льготы, что прописаны в коллективном договоре в целом по больнице. Ущемления их трудовых прав не произошло».

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