Врачи и медики салаватского роддома добились дополнительных выплат
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В Башкирии история с салаватским роддомом, который несколько лет передают из одни руки в другие, наконец завершилась. Врачи и медсестры добились, чего хотели, сообщает сайт Newsbash.ru.
Напомним, в апреле 2018 года роддом в Салавате, к слову, единственное учреждение этого профиля в городе, передали частному предприятию на условия концессии. Медицинское сообщество было против этого, но к их мнению власти тогда не прислушались.
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Однако стороны не учли, что из-за перехода в частные руки медперсонал останется без льгот. Согласно федеральному закону, врачи лишаются медстажа и дополнительных отпусков за вредность, если работают не в бюджетной структуре. С таким раскладом не согласились сотрудники.
После череды скандалов правительство и «Генус» расторгли концессионное соглашение, роддом вернулся в структуру городской больницы, но даже после этого соцгарантии врачам не вернули.
Оказалось, что для начисления медстажа, надбавок и допвыходных роддом должен пройти оценку условий, а эта процедура занимает около 6-12 месяцев. Профсоюз работников здравоохранения предложил администрации заключить дополнительное соглашение, чтобы медики не теряли стаж, пока идет проверка, но Минздрав и Территориальный фонд ОМС им отказывал, предлагая денежные компенсации.
Только после шумихи в прессе и жалоб самих врачей власти пошли навстречу. Вчера профсоюз сообщил, что дополнительное соглашение все-таки было подписано.
«Можно надеяться, что в истории с концессией единственного в городе роддома поставлена жирная точка. Работники роддома будут получать от 10 до 14% к окладу и 14 дополнительных дней отпуска за вредность до проведения спецоценки условий наравне с остальными медиками городской больницы, – рассказал Павел Зырянов, председатель республиканской организации профсоюза. Сотрудники роддома теперь получат те же льготы, что прописаны в коллективном договоре в целом по больнице. Ущемления их трудовых прав не произошло».
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