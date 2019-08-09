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Дешевые препараты пропадают из ассортимента аптек

Добавлено: 09.08.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Дешевые препараты пропадают из ассортимента аптек

Дешевые препараты пропадают из ассортимента аптек. К такому выводы пришли аналитики маркетингового агентства DSM Group, которое исследует фармацевтический рынок, сообщает сайт Newsbash.ru.

Согласно докладу, который приводит «Коммерсант», впервые за три года в аптеках стали продавать лекарства за 500 рублей чаще на 7,8%. В свою очередь, препараты за 150-500 рублей стали покупать на 3,3% реже, за 50-150 рублей — на 3%, а за 50 рублей — на 7,1%.

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Это связано с тем, что дорогие лекарства делают 43% выручки для аптекарей, считает заместитель гендиректора фармпроизводителя Stada CIS Иван Глушков.
«Большинство аптек стараются реализовывать те лекарства, на которые у них заключены маркетинговые договоры. Чем дороже лекарства, тем выше бонус», — объясняет эксперт.
По его словам, зачастую фармацевтические компании заставляют заключать контракты с ними, угрожая не поставлять нужный аптекам препарат.

Минпромторг планирует ввести требования к аптечному ассортименту, а также ответственность за их нарушение, чтобы предотвратить вымывание из продажи дешевых лекарств. Во Всероссийском союзе пациентов предлагают властям сформировать перечень социально значимых лекарств стоимостью до 200 рублей и обязать аптеки продавать их.

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