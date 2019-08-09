Дешевые препараты пропадают из ассортимента аптек
Дешевые препараты пропадают из ассортимента аптек. К такому выводы пришли аналитики маркетингового агентства DSM Group, которое исследует фармацевтический рынок, сообщает сайт Newsbash.ru.
Согласно докладу, который приводит «Коммерсант», впервые за три года в аптеках стали продавать лекарства за 500 рублей чаще на 7,8%. В свою очередь, препараты за 150-500 рублей стали покупать на 3,3% реже, за 50-150 рублей — на 3%, а за 50 рублей — на 7,1%.
Минпромторг планирует ввести требования к аптечному ассортименту, а также ответственность за их нарушение, чтобы предотвратить вымывание из продажи дешевых лекарств. Во Всероссийском союзе пациентов предлагают властям сформировать перечень социально значимых лекарств стоимостью до 200 рублей и обязать аптеки продавать их.