Эксперты рассказали, какие заболевания может вызвать дым от лесных пожаров
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Долговременное вдыхание дыма от лесных пожаров приводит к развитию рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявил эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения Андре Илбави, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Дым содержит ряд канцерогенных агентов: долговременное вдыхание мелких частиц в долгосрочной перспективе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и развития рака», — приводит РИА «Новости» слова эксперта.Илбави также подчеркнул, что данная тема почти не изучена.По словам исследователя, кратковременное вдыхание дыма тоже негативно влияет на здоровье. Он содержит частицы, которые раздражают дыхательную систему и слизистую оболочку, что в итоге может привести к астме.
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