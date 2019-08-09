Эксперты рассказали, какие заболевания может вызвать дым от лесных пожаров

Долговременное вдыхание дыма от лесных пожаров приводит к развитию рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявил эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения Андре Илбави, сообщает сайт Newsbash.ru.







«Дым содержит ряд канцерогенных агентов: долговременное вдыхание мелких частиц в долгосрочной перспективе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и развития рака», — приводит РИА «Новости» слова эксперта.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Илбави также подчеркнул, что данная тема почти не изучена.По словам исследователя, кратковременное вдыхание дыма тоже негативно влияет на здоровье. Он содержит частицы, которые раздражают дыхательную систему и слизистую оболочку, что в итоге может привести к астме.В конце июля из-за лесных пожаров режим ЧС был объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. По последним данным, общая площадь возгорания составляет 2,3 миллиона гектаров, дымом затянуло более 500 городов и сел. Иркутские власти, комментируя претензии прокуратуры о сокрытии данных о тушении пожаров, заявили «», что пока не получали информацию из органов.