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В Башкирии десант врачей из уфимских больниц окажет медпомощь жителям проблемных городов республики

Добавлено: 09.08.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии десант врачей из уфимских больниц окажет медпомощь жителям проблемных городов республики

Врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил организовать десант из специалистов уфимских больниц и медуниверситета для оказания помощи жителям проблемных городов республики, в частности Салавата и Туймазов, сообщает сайт Newsbash.ru.

По замыслу руководителя региона, врачей будут командировать на неделю для повышения доступности медицины в регионах.

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«При этом на местах для врачей должны быть созданы все необходимые условия», – потребовал Радий Хабиров.
Речь об этом шла на совещании в формате «Здравчас». В ходе заседания руководитель республики поинтересовался работой мобильных медицинских поездов в рамках акции «Здоровая республика – здоровый регион». Отметим, что она стартовала в апреле и продлится до октября.

По словам и.о. министра здравоохранения РБ Максима Забелина, в ходе этой акции на данный момент осмотрено почти 60 тысяч человек, выявлен 271 случай злокачественных новообразований, 392 – сахарного диабета, 4 715 – повышенного артериального давления, 28 больных туберкулезом.
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