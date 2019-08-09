В Башкирии десант врачей из уфимских больниц окажет медпомощь жителям проблемных городов республики

Врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил организовать десант из специалистов уфимских больниц и медуниверситета для оказания помощи жителям проблемных городов республики, в частности Салавата и Туймазов, сообщает сайт Newsbash.ru.





По замыслу руководителя региона, врачей будут командировать на неделю для повышения доступности медицины в регионах.

«При этом на местах для врачей должны быть созданы все необходимые условия», – потребовал Радий Хабиров.

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Речь об этом шла на совещании в формате «Здравчас». В ходе заседания руководитель республики поинтересовался работой мобильных медицинских поездов в рамках акции «Здоровая республика – здоровый регион». Отметим, что она стартовала в апреле и продлится до октября.По словам и.о. министра здравоохранения РБ Максима Забелина, в ходе этой акции на данный момент осмотрено почти 60 тысяч человек, выявлен 271 случай злокачественных новообразований, 392 – сахарного диабета, 4 715 – повышенного артериального давления, 28 больных туберкулезом.