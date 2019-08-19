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Максим Забелин рассказал о решении проблем кадрового дефицита в медучреждениях Башкирии

Добавлено: 19.08.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Максим Забелин рассказал о решении проблем кадрового дефицита в медучреждениях Башкирии

И.о. главы Минздрава РБ Максим Забелин после оперативного совещания в правительстве республики прокомментировал решение проблемы кадрового дефицита в медучреждениях, сообщает сайт Newsbash.ru.

По его словам, в конце августа и сентябре ожидается приход в больницы выпускников ординатуры и целевиков. В настоящее время они проходят аккредитацию. Руководитель ведомства подчеркнул, что система здравоохранения Башкирии заинтересована в привлечении узких специалистов.

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«Также в этом месяце 150 участников программы «Земский доктор», которые по тем или иным причинам не смогли получить финансирование, будут обеспечены мерами соцподдержки в полном объеме», - заявил Максим Забелин.
Всего с 31 октября прошлого года по 31 июля в больницах республики наблюдается рост количества медработников. С учетом прибытия и убытия сотрудников за это время количество врачей увеличилось на 241 человек.
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