Максим Забелин рассказал о решении проблем кадрового дефицита в медучреждениях Башкирии

И.о. главы Минздрава РБ Максим Забелин после оперативного совещания в правительстве республики прокомментировал решение проблемы кадрового дефицита в медучреждениях, сообщает сайт Newsbash.ru.





По его словам, в конце августа и сентябре ожидается приход в больницы выпускников ординатуры и целевиков. В настоящее время они проходят аккредитацию. Руководитель ведомства подчеркнул, что система здравоохранения Башкирии заинтересована в привлечении узких специалистов.

«Также в этом месяце 150 участников программы «Земский доктор», которые по тем или иным причинам не смогли получить финансирование, будут обеспечены мерами соцподдержки в полном объеме», - заявил Максим Забелин.

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Всего с 31 октября прошлого года по 31 июля в больницах республики наблюдается рост количества медработников. С учетом прибытия и убытия сотрудников за это время количество врачей увеличилось на 241 человек.