«Благотворительность не должна строиться на негативе и «обязаловке»: Забелин об удержании зарплаты медиков на строительство хосписа
Комментарии (0)
Загрузка...
На своей странице в социальной сети министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин написал комментарий в ответ на сообщения об удержании заработной платы на строительство хосписа с медицинских работников и сотрудников министерства, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Есть такой порядок – никто не имеет права снимать с зарплатного счета деньги просто так, исключительно только по личному заявлению работника. Во-вторых, это сугубо добровольное мероприятие», – отметил он.
Читайте также:Уфимских врачей просят написать заявления об удержании однодневной зарплаты в пользу строящегося хосписа
«В сердце каждого человека живет доброта, большая часть которой достаётся нашим близким людям. Но иногда, на пути нам попадаются шансы подарить эту ценность совершенно незнакомому человеку или людям. В республике планируется построить хоспис. Может быть это один из шансов», – продолжил он.Глава ведомства отметил, что благотворительность не должна строиться на негативе и «обязаловке». По его словам, никаких списков «сдал или не сдал», выговоров и медалей не существует.
Читайте также
Общество
Уфимских врачей просят написать заявления об удержании однодневной зарплаты в пользу строящегося хосписа
Политика
Радий Хабиров попросил жителей Башкирии помочь построить хоспис
Здравоохранение
Максим Забелин озвучил зарплату, которую будут получать медработники роддома в Салавате
Здравоохранение
Врачи Башкирии спасли тяжелобольную 2-летнюю девочку
Здравоохранение
В Башкирии намерены создать одну из лучших медицинских систем в России
Здравоохранение
Радий Хабиров отметил низкую "онконастороженность" среди врачей
Здравоохранение
Башкирии необходимо около 47 маммографов
Здравоохранение
Новый министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин посетил уфимский онкодиспансер