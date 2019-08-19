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«Благотворительность не должна строиться на негативе и «обязаловке»: Забелин об удержании зарплаты медиков на строительство хосписа

Добавлено: 19.08.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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«Благотворительность не должна строиться на негативе и «обязаловке»: Забелин об удержании зарплаты медиков на строительство хосписа

На своей странице в социальной сети министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин написал комментарий в ответ на сообщения об удержании заработной платы на строительство хосписа с медицинских работников и сотрудников министерства, сообщает сайт Newsbash.ru.


«Есть такой порядок – никто не имеет права снимать с зарплатного счета деньги просто так, исключительно только по личному заявлению работника.  Во-вторых, это сугубо добровольное мероприятие», – отметил он.
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Максим Забелин подтвердил, что предложил принять участие «в таком нужном для всех проекте», но отметил, что это не было «директивой».
«В сердце каждого человека живет доброта, большая часть которой достаётся нашим близким людям. Но иногда, на пути нам попадаются шансы подарить эту ценность совершенно незнакомому человеку или людям. В республике планируется построить хоспис. Может быть это один из шансов», – продолжил он.
Глава ведомства отметил, что благотворительность не должна строиться на негативе и «обязаловке». По его словам, никаких списков «сдал или не сдал», выговоров и медалей не существует.
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