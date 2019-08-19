«Благотворительность не должна строиться на негативе и «обязаловке»: Забелин об удержании зарплаты медиков на строительство хосписа

На своей странице в социальной сети министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин написал комментарий в ответ на сообщения об удержании заработной платы на строительство хосписа с медицинских работников и сотрудников министерства, сообщает сайт Newsbash.ru.







«Есть такой порядок – никто не имеет права снимать с зарплатного счета деньги просто так, исключительно только по личному заявлению работника. Во-вторых, это сугубо добровольное мероприятие», – отметил он.

«В сердце каждого человека живет доброта, большая часть которой достаётся нашим близким людям. Но иногда, на пути нам попадаются шансы подарить эту ценность совершенно незнакомому человеку или людям. В республике планируется построить хоспис. Может быть это один из шансов», – продолжил он.

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Максим Забелин подтвердил, что предложил принять участие «в таком нужном для всех проекте», но отметил, что это не было «директивой».Глава ведомства отметил, что благотворительность не должна строиться на негативе и «обязаловке». По его словам, никаких списков «сдал или не сдал», выговоров и медалей не существует.