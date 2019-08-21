В Башкирии 380 медицинских пунктов подлежат обновлению

В этом году для районов Башкирии будет приобретено четыре модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), 27 передвижных медицинских комплексов, а 15 аварийных ФАПов - заменят, сообщает сайт Newsbash.ru.





Эта работа проводится в рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», который реализуется в регионе для достижения задач национального проекта «Здравоохранение».

– Проведённые торги позволили сэкономить бюджетные средства и таким образом направить освободившиеся деньги на закупку пяти дополнительных ФАПов, а также оснастить их необходимым оборудованием, – пояснил Максим Забелин.

- В первую очередь необходимо заменять самые ветхие и по этой причине неработающие ФАПы, – сказал Радий Хабиров. – В Архангельском районе, где я был на прошлой неделе, надо менять восемь ФАПов. В одном из них зимой температура, как мне сказали, не поднимается выше 12°C. Фельдшер сидит возле печки!

Напомним, национальная программа по сохранению здоровья граждан страны утверждена майским указом президента РФ Владимира Путина - она призвана поднять на качественно новый уровень медицинское обслуживание населения.На обновление корпуса фельдшерско-акушерских пунктов в республике предусмотрено направить 376 млн рублей, из них средств федерального бюджета – 266,2 млн рублей. Эти цифры назвал на оперативном совещании в правительстве РБ министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. Он также сообщил, что уже проведены торги и определен поставщик на закупку 22 модульных ФАПов на общую сумму 160,9 млн рублей. Заключены контракты на 20 передвижных комплексов на общую сумму 135,8 млн рублей.Поставка оборудования произойдет в четвертом квартале, как и предусмотрено контрактом.Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров попросил руководителя регионального минздрава еще раз и внимательнее проверить действующие в регионе фельдшерско-акушерские пункты.Всего в республике обновлению подлежит 380 медицинских пунктов.

Между тем, в рамках проекта «Единый цифровой контур в здравоохранении» запланировано оснащение 132 учреждений здравоохранения информационно-коммуникационным оборудованием. Географически уже охвачена вся республика. По объему привлеченных федеральных средств на информатизацию здравоохранения Башкирия занимает первое место в России.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram