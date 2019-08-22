Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В селе Кандрыкуль Туймазинского района открылся новый ФАП

В селе Кандрыкуль Туймазинского района открылся новый ФАП

Добавлено: 22.08.19
Просмотров: 89
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Туймазинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В селе Кандрыкуль Туймазинского района открылся новый ФАП

В селе Кандрыкуль Туймазинского района сегодня открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. В нем созданы все условия для оказания качественной медицинской помощи населению двух сел с общей численностью более 600 человек, сообщает сайт Newsbash.ru.

Отметим, что ранее ФАП размещался в приспособленном здании 1972 года постройки и не соответствовал современным нормам и требованиям. Новое помещение ФАПа открылось в здании детского сада, где ремонтные работы провели ремонтно-строительная бригада Туймазинской ЦРБ.

В Башкирии 380 медицинских пунктов подлежат обновлению

Читайте также:

В Башкирии 380 медицинских пунктов подлежат обновлению
Как сообщили в Минздраве РБ, в новом ФАПе созданы прививочный и процедурный кабинеты, кабинет приема населения, смотровой кабинет, помещения для хранения лекарственных средств, дезинфицирующих растворов, помещение для персонала, санузлы для персонала и посетителей.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Хайбуллинском районе в деревне Галиахметово открылся новый модульный ФАП
Здравоохранение
В Хайбуллинском районе в деревне Галиахметово открылся новый модульный ФАП
В Илишевском районе открылись 3 фельдшерско-акушерских пункта
Здравоохранение
В Илишевском районе открылись 3 фельдшерско-акушерских пункта
В Стерлитамакском районе Башкирии открылся ФАП
Здравоохранение
В Стерлитамакском районе Башкирии открылся ФАП
В Бураевском районе открылся новый ФАП
Здравоохранение
В Бураевском районе открылся новый ФАП
В Стерлитамакском районе ФАП переехал в комфортные условия
Здравоохранение
В Стерлитамакском районе ФАП переехал в комфортные условия
В Туймазинском районе открыли новый Дом культуры
Культура
В Туймазинском районе открыли новый Дом культуры
В Краснокамском районе открылся новый сельский общественный центр
Культура
В Краснокамском районе открылся новый сельский общественный центр
В Шаранском районе открылся новый ФАП
Общество
В Шаранском районе открылся новый ФАП
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: