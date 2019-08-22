В селе Кандрыкуль Туймазинского района открылся новый ФАП
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В селе Кандрыкуль Туймазинского района сегодня открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. В нем созданы все условия для оказания качественной медицинской помощи населению двух сел с общей численностью более 600 человек, сообщает сайт Newsbash.ru.
Отметим, что ранее ФАП размещался в приспособленном здании 1972 года постройки и не соответствовал современным нормам и требованиям. Новое помещение ФАПа открылось в здании детского сада, где ремонтные работы провели ремонтно-строительная бригада Туймазинской ЦРБ.
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