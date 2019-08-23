Врачи роддома в Салавате были шокированы размером заработной платы
Комментарии (0)
Загрузка...
Бывшие сотрудники перинатального центра в Салавате, которые в настоящее время работают в системе городской больницы, были шокированы размером своей зарплаты. Об этом они сообщили в соцсетях.
В начале августа расчет за первый месяц работы был в 1,5-2 раза меньше, чем в частном роддоме. При этом власти республики обещали медработникам «доведение зарплат до «дорожной карты», сообщает сайт Newsbash.ru.
«Единственный неонатолог (вместо одиннадцати положенных по штатному нормативу) падает от усталости, но не может бросить новорожденных. Второго неонатолога работодатель не нанимает – «слишком много просит». Уборщицы исполняют санитарские функции», - указали представители профсоюза.Ранее передавалось, что сотрудники Салаватского роддома беспокоились, что могут лишиться всех гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях. После появилось сообщение, что между администрацией городской больницы Салавата и профкома подписано соглашение о предоставлении компенсационных выплат и дополнительных отпусков.
Напомним, Салаватский родильный дом стал известен после многочисленных жалоб сотрудников и скандала во время встречи с представителем СПЧ. Роддом был передан концессионеру в 2017 году на 23 года, однако в связи с указанными событиями концессионное соглашение решили расторгнуть.
Читайте также
Здравоохранение
В коллективе роддома города Салавата возросла социальная напряженность
Политика
Прямая линия с Путиным: президент рассказал, когда в России станет легче жить
Здравоохранение
Максим Забелин озвучил зарплату, которую будут получать медработники роддома в Салавате
Здравоохранение
Уволившихся из-за низкой зарплаты врачей роддома в Салавате попросят вернуться
Здравоохранение
Сотрудники роддома в Салавате честно рассказали о зарплатах и условиях работы
Здравоохранение
Сотрудники роддома в Салавате намерены массово написать заявления об увольнении
Здравоохранение
Роддом в Салавате снова станет частью городской больницы
Происшествия
В Салавате суд приостановил деятельность перинатального центра