Врачи роддома в Салавате были шокированы размером заработной платы

Бывшие сотрудники перинатального центра в Салавате, которые в настоящее время работают в системе городской больницы, были шокированы размером своей зарплаты. Об этом они сообщили в соцсетях.





В начале августа расчет за первый месяц работы был в 1,5-2 раза меньше, чем в частном роддоме. При этом власти республики обещали медработникам «доведение зарплат до «дорожной карты», сообщает сайт Newsbash.ru.

«Единственный неонатолог (вместо одиннадцати положенных по штатному нормативу) падает от усталости, но не может бросить новорожденных. Второго неонатолога работодатель не нанимает – «слишком много просит». Уборщицы исполняют санитарские функции», - указали представители профсоюза.

Об этом стало известно независимому всероссийскому профсоюзу «Действие», представители которого выехали на место, чтобы разобраться в ситуации. С их слов, у работников не только низкие зарплаты, но и договоры, составленные с нарушениями и выданные сотрудникам лишь к середине августа.Ранее передавалось, что сотрудники Салаватского роддома беспокоились, что могут лишиться всех гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях. После появилось сообщение, что между администрацией городской больницы Салавата и профкома подписано соглашение о предоставлении компенсационных выплат и дополнительных отпусков.

Напомним, Салаватский родильный дом стал известен после многочисленных жалоб сотрудников и скандала во время встречи с представителем СПЧ. Роддом был передан концессионеру в 2017 году на 23 года, однако в связи с указанными событиями концессионное соглашение решили расторгнуть.

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