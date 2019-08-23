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Врачи роддома в Салавате были шокированы размером заработной платы

Добавлено: 23.08.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Салават
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Врачи роддома в Салавате были шокированы размером заработной платы

Бывшие сотрудники перинатального центра в Салавате, которые в настоящее время работают в системе городской больницы, были шокированы размером своей зарплаты. Об этом они сообщили в соцсетях.

В начале августа расчет за первый месяц работы был в 1,5-2 раза меньше, чем в частном роддоме. При этом власти республики обещали медработникам «доведение зарплат до «дорожной карты», сообщает сайт Newsbash.ru.

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Об этом стало известно независимому всероссийскому профсоюзу «Действие», представители которого выехали на место, чтобы разобраться в ситуации. С их слов, у работников не только низкие зарплаты, но и договоры, составленные с нарушениями и выданные сотрудникам лишь к середине августа.
«Единственный неонатолог (вместо одиннадцати положенных по штатному нормативу) падает от усталости, но не может бросить новорожденных. Второго неонатолога работодатель не нанимает – «слишком много просит». Уборщицы исполняют санитарские функции», - указали представители профсоюза.
Ранее передавалось, что сотрудники Салаватского роддома беспокоились, что могут лишиться всех гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях. После появилось сообщение, что между администрацией городской больницы Салавата и профкома подписано соглашение о предоставлении компенсационных выплат и дополнительных отпусков.

Напомним, Салаватский родильный дом стал известен после многочисленных жалоб сотрудников и скандала во время встречи с представителем СПЧ. Роддом был передан концессионеру в 2017 году на 23 года, однако в связи с указанными событиями концессионное соглашение решили расторгнуть.

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