В Госдуме будут решать проблему регистрации лекарственных препаратов

В релизе Госдумы сообщается, что в начале сентября планируется обсудить с Минздравом проблему регистрации лекарственных препаратов в России, сообщает сайт Newsbash.ru.







«Подобные ситуации в будущем необходимо исключить. Кроме того, необходимо в кратчайшие сроки рассмотреть разработанный межведомственной рабочей группой законопроект о возможности государства в случае необходимости осуществлять закупки без учета мнения правообладателя с последующей выплатой компенсации», — прокомментировал депутат Андрей Исаев.

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Он также отметил, что такая необходимость появилась в связи с «ростом претензий» правоохранительных органов к матерям больных детей, которые заказывают незарегистрированные препараты из-за границы.