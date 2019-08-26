В больнице Кумертау образовалась огромная очередь в кабинет ЭКГ
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В медицинском учреждении работает лишь один кабинет со специалистом. Десятки местных жителей вынуждены ждать, заполонив весь коридор заведения, сообщает сайт Newsbash.ru.
Подготовка к школе и медкомиссии не проходят бесследно для больниц. Так в городе Кумертау образовалась длинная очередь к узкоспециализированному работнику, делающему ЭКГ. Причем посетителей настолько много, что весь коридор детской больницы оказался заполнен до отказа. В социальных сетях появились фотографий, на которых видно, что очередь на ЭКГ протянулась на несколько метров.
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— К первому сентября готовятся и в садик, поэтому очередь, все не для людей. Кошмар, пойти в больницу это стресс для родителя и ребёнка! — Элла К.
— Проще в платной больнице сделать за триста рублей, — Денис К.
— Так уже везде, такая беда в медицине творится, куда ещё усложняют, — Лиана Б.
— Что, какая то эпидемия? Не могли по 2 кабинета сделать за талоном, — Розалия А.Напомним, такие случаи не редкость для Башкирии. 23 августа в Салавате в местной детской больнице произошла потасовка из-за очереди к врачу. Родители, возжелавшие привить своих детей, не смогли договориться. Перепалка едва не перешла в драку.
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