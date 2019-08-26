Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В больнице Кумертау образовалась огромная очередь в кабинет ЭКГ

В больнице Кумертау образовалась огромная очередь в кабинет ЭКГ

Добавлено: 26.08.19
Просмотров: 50
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Кумертау
Комментарии (0)
Загрузка...
В больнице Кумертау образовалась огромная очередь в кабинет ЭКГ

В медицинском учреждении работает лишь один кабинет со специалистом. Десятки местных жителей вынуждены ждать, заполонив весь коридор заведения, сообщает сайт Newsbash.ru.

Подготовка к школе и медкомиссии не проходят бесследно для больниц. Так в городе Кумертау образовалась длинная очередь к узкоспециализированному работнику, делающему ЭКГ. Причем посетителей настолько много, что весь коридор детской больницы оказался заполнен до отказа. В социальных сетях появились фотографий, на которых видно, что очередь на ЭКГ протянулась на несколько метров.

В Кумертау неизвестные подожгли грузовик времен ВОВ

Читайте также:

В Кумертау неизвестные подожгли грузовик времен ВОВ
— К первому сентября готовятся и в садик, поэтому очередь, все не для людей. Кошмар, пойти в больницу это стресс для родителя и ребёнка! — Элла К. 
— Проще в платной больнице сделать за триста рублей, — Денис К. 
— Так уже везде, такая беда в медицине творится, куда ещё усложняют, — Лиана Б. 
— Что, какая то эпидемия? Не могли по 2 кабинета сделать за талоном, — Розалия А. 
Напомним, такие случаи не редкость для Башкирии. 23 августа в Салавате в местной детской больнице произошла потасовка из-за очереди к врачу. Родители, возжелавшие привить своих детей, не смогли договориться. Перепалка едва не перешла в драку.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Как сделать МРТ бесплатно по полису ОМС: пошаговая инструкция
Здравоохранение
Как сделать МРТ бесплатно по полису ОМС: пошаговая инструкция
В детской поликлинике Стерлитамака произошла давка из-за длинной очереди
Происшествия
В детской поликлинике Стерлитамака произошла давка из-за длинной очереди
В Кумертау начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи
Здравоохранение
В Кумертау начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи
В детской поликлинике Уфы установили специальный автомат, записывающий в электронную очередь
Здравоохранение
В детской поликлинике Уфы установили специальный автомат, записывающий в электронную очередь
В Миякинском районе действует лишь один пункт скорой помощи на весь муниципалитет
Происшествия
В Миякинском районе действует лишь один пункт скорой помощи на весь муниципалитет
В одной из больниц города Октябрьский появился современный ультразвуковой сканер
Здравоохранение
В одной из больниц города Октябрьский появился современный ультразвуковой сканер
В Кумертау пациентов больницы кормили питанием не соответствующее нормам
Происшествия
В Кумертау пациентов больницы кормили питанием не соответствующее нормам
Провал грунта площадью 600 кв. метров произошел в Соликамске (фото)
Общество / Происшествия
Провал грунта площадью 600 кв. метров произошел в Соликамске (фото)
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: