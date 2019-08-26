В Бурзянском районе в День знаний откроется новая школа

Её возвели в рамках программы «100 объектов – к 100-летию Башкортостана». Здание должны были сдать только к концу года, но строительство пошло быстрее, сообщает сайт Newsbash.ru.





А ведь еще год назад на этом же месте стояла совсем другая школа. Одноэтажная и деревянная. В построенном в середине прошлого века здании обучались 90 учеников. Все удобства на улице. Отопление печное. Каждый год заготавливались дрова. Ветхий храм знаний на этих снимках – уже история. Длившееся полтора года строительство новой школы подходит к завершению.

Над тем чтобы успеть по срокам почти сотня строителей трудятся в две смены. Работа идет и днем, и ночью.На втором этаже гораздо чище и тише. На дверях кабинетов уже таблички. Правда, временные. Распечатанные на принтере и приклеенные на скотч. Директор показывает нам классы, почти готовые принять учеников. Таких парт, по его словам, нет пока ни в одной другой школе Башкортостана.В этом году в первый класс придут 14 учеников. Но в кабинете легко уместится еще целый ряд столов. Помещение как говорится «на вырост». В следующем году ожидается приход уже 22-х первоклашек.Школа и Детский сад №3 в селе Старосубхангулово будут находиться под одной крышей. Это особенность многих новых учреждений образования строящихся в рамках реализации программы «100 объектов – к 100-летию Башкортостана». С директором еще не открытого детсада мы прогуливаемся по залу, где уже в этом году для малышей будут проходить Новогодняя елка, всевозможные утренники и музыкальные занятия. В старом здании для этого служила игровая комната.

Садик откроется в октябре. Ну а школа должна принять новых учеников уже в День Знаний 1 сентября. Территория к тому времени тоже должна быть благоустроена. На момент, когда работала наша съемочная группа, площадка готовилась к асфальтированию. Будут места и для, игр и для занятий спортом. Кроме того, здесь посадят деревья. А им еще расти и расти.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram