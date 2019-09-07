Жители Башкирии могут задать вопросы министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой
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У жителей Башкирии есть возможность задать вопрос министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, сообщает сайт Newsbash.ru.
Об этом сообщили в региональном Минздраве.
13 сентября в 10:00 (время московское) начнется прямой эфир «Министр на связи». Желающие могут прислать свои вопросы на адрес nasvyazi@rosminzdrav.ru.
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