В Уфе прошел VI Молодежный форум медработников

75 человек со всей Башкирии приехали на VI Молодежный форум, организованный Республиканской организацией профсоюза работников здравоохранения РФ в рамках национального проекта «Здравоохранение», утвержденного майским указом Владимира Путина, сообщает сайт Newsbash.ru.



Сложных вопросов у медиков накопилось много – это и низкая оплата труда вновь принятых молодых специалистов, и некоторая дискриминация молодых работников в плане карьерного роста, остро стоящая проблема жилья. Признаются: пропадает материальная мотивация брать ночные дежурства – доплату за них отменяют. Не растет зарплата: при повышении оклада руководство лечебных учреждений часто «срезает» надбавки. Например, могут понизить до минимума надбавку за вредность у врача-рентгенолога, и это при том, что врач продолжает работать в том же отделении, на том же аппарате, что и раньше. Некоторые специалисты вынуждены проводить на рабочем месте по 400 часов в месяц, брать по три ставки, потому что, во-первых, только так медики могут получить адекватную зарплату, а во-вторых, даёт знать о себе нехватка медработников.





Многочисленные нормативные правовые акты и программы поддержки молодежи, принятые на разных уровнях государственной власти, позволяют решить лишь часть этих проблем.

— Одна из стоящих перед VI Молодежным форумом задач – повысить информированность молодежи о деятельности профсоюзов, программах ее поддержки на разных уровнях, просто и доступно объяснить, каким образом можно включиться в их реализацию, — рассказывает Павел Зырянов, председатель республиканской организации Профсоюза работников здравоохранения. — Другая цель форума – используя активные формы обучения, научить молодых людей принимать коллективные решения, тщательно взвешивать и излагать свои идеи, активно использовать свой интеллектуальный потенциал.

— Сегодня на форуме мы даем не только теоретические знания, но и проводим тренинги, — рассказала заместитель председателя Профсоюза работников здравоохранения в РБ Роза Аминова. — Обсуждаем три темы. Это «Стрессоустойчивость на рабочем месте» – очень актуально для медработников, которые сегодня постоянно находятся под домокловым мечом – в суды на них подают на раз. Разбираем вопросы охраны труда. Отрасль здравоохранения очень многогранна. И, например, биологический фактор присутствует практически у всех медицинских работников, потому что они общаются с потенциальными больными. Спецоценка условий труда у нас в последние годы тоже актуальна, потому что те льготы и гарантии, которые работали в советское время, в связи с принятием нового закона претерпели серьезные изменения. К тому же наш юрист сегодня общается с молодыми по теме правового статуса медицинского работника. На примерах из судебной практики ребята разбирают случаи, с которыми сталкиваются наши юристы в судах. Работа идет, можно сказать, в форме экзамена. Молодежь получает билеты с юридическими «задачами» и вместе со специалистом разбирает ситуации. Понимаете, если случается какая-то непредвиденная ситуация, медицинский работник, как и любой человек, теряется. Не всегда понимает, как вести себя, куда обратиться за защитой. Наши юристы готовят медиков, в том числе, к судебным заседаниям. И ужасно, что при этом масла в огонь подливают СМИ: «убийцы в белых халатах», «новое дело врачей».

— Здесь, на площадке форума, молодые медики общаются с нашими юристами и, в случае необходимости, уже знают, к кому обратиться. Ведь самое главное – позвонить и обозначить проблему, а дальше уже работают наши специалисты, — говорит Роза Кавиевна. — Здесь же ребята знакомятся друг с другом, ведь у нас собрались представители всей республики. Нам хотелось бы, чтобы они подружились, стали общаться.

— Консультируем по оплате труда: как формируется зарплата, что такое компенсационные выплаты, что такое стимулирующие, как должна оплачиваться сверхурочная работа, — рассказывает о ежедневной деятельности Роза Аминова. — К сожалению, в последние годы в здравоохранении так сложилось, что экономическая составляющая все чаще превалирует. Мы как раз и отстаивает, и объясняем, и даже где-то «воюем» с Минздравом за справедливую оплату труда. Профсоюз – это в первую очередь про справедливость. Почему нужно бояться отстаивать справедливую оплату?





Знать не только свои обязанности, но и права, получать справедливую зарплату молодым медикам помогает Республиканская организация Профсоюза работников здравоохранения.По словам Розы Кавиевны, зачастую такие заголовки пресса позволяет себе еще до суда, когда ничего не доказано. Уже потом выясняется, что врача оправдали, но эти факты не интересны журналистам, гоняющимся за «чернухой». К тому же, по словам Розы Аминовой, несправедливо, что уникальные операции, медицинские успехи и такая непростая, но нужная и добросовестная ежедневная работа большинства медиков привлекают гораздо меньше внимания журналистов, чем уголовные дела против врачей.Сейчас в республике более 80 тысяч работников здравоохранения, около 15 тысяч из них – врачи. У профсоюза в Башкирии высокий процент доверия – 82 процента медработников находятся в рядах профессионального союза.Также мы ведём большую работу с руководством лечебных учреждений. Мы вместе работаем по принципу соцпартнерства, не скрываемся от них и тайком ничего не делаем. Мы всегда согласовываем и аргументированно доказываем, как должно быть. При прочих равных стараемся обратить ситуацию в пользу работника.Есть у нас сейчас и такие молодые руководители, которые только пришли, и сразу начинают отрицать роль профсоюза. Таких руководителей мы считаем пока незрелыми. Может быть, они не понимают, что мы помогаем и им тоже. Если возникает конфликт: врачи и средний персонал начинают возмущаться, в таком случае мы предлагаем руководителю выезд в учреждение – с нашей стороны есть такая форма работы – оказание практической помощи. Два дня работают в учреждении наши специалисты по оплате труда, правовой инспектор, технический инспектор, и смотрят комплексно: где и какие есть слабые места – такой взгляд со стороны. Принимаем в то же время и членов профсоюза, консультируем, знакомимся с расчетными листками, договорами с работниками. Потом мы все это обобщаем и составляем общую сводную справку, знакомим с ней руководителя, пишем свои рекомендации. Всё – дальше эта бумага не пойдет. Мы работаем на доверительной основе и даём руководству возможность наладить работу в коллективе. Хотя, знаете, бывают случаи, когда и работники чего-то недопонимают. У нас нет цели вывести кого-то «на чистую воду», наша цель – чтобы оплата была по справедливости, чтобы законы соблюдались. Можно сказать, что в определённом плане мы выступаем медиаторами, и в 99 случаях удается «разрулить» ситуацию. Там где руководители это понимают, они продолжают тесно сотрудничать с нами.

Форум молодых даёт возможность расти профессионально

В рамках форума молодые медики не только получили актуальную информацию на тренингах, но и поучаствовал в заданиях на командообразование, интеллектуально «размялись» в Квизе. Форум удался, и лучшее подтверждение тому отзывы его участников:



Ольга Портнова, Уфа:

— Благодаря быстрой сообразительности, ловкости и другим прекрасным качествам участников моя команда заняла почётное второе место. Для меня, как для новичка, это реально была высшая награда среди довольно-таки матерых участников. Форум дал нам возможность не только получить новые познания в правовых и трудовых аспектах, в правах молодёжи в целом, но и дал возможность почувствовать на себе, что такое работа в сплоченной команде, преодоление каких-то стрессовых ситуаций, а они, поверьте, создавались для нас искусственно. В общем, впечатлений масса, познавательно, активно, позитивно, вкусно. Спасибо организаторам за мегапозитивный кач!

— Приятно было окунуться в атмосферу творчества, профсоюзного задора, активности! Всем участникам форума была предоставлена уникальная возможность не только приобрести новый опыт, получить знания, но и самореализоваться! На тренинге я увидела высокий уровень познавательного интереса у слушателей. Мы смогли обсудить не только проблему развития речи у профлидера, но и рассмотрели тему общения и коммуникации в профессиональной деятельности.

— Некоторые из тех, кто участвовал в первых молодежных форумах, сегодня стали ведущими врачами, возглавляют отделения и больницы. Они активны, целеустремленные, знания, которые им дают на тренингах, позволяют им профессионально расти, — считает председатель республиканской организации Профсоюза работников здравоохранения Павел Зырянов.

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