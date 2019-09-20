В Уфе торжественно открыли памятник донору

В Уфе торжественно открыли памятник, посвященный донорам крови. А также первые победители доброй акции получили обещанные велосипеды, сообщает сайт Newsbash.ru.





Сегодня, 20 сентября, на Республиканской станции переливания крови состоялась торжественная церемония открытия памятника донору. Также в рамках мероприятия победители акции «Добрый донор» были награждены первыми 50 велосипедами. Стоит напомнить, что стартовала она 11 февраля и продлится до конца 2019 года. Суперпризом акции станет путевка в Сочи. Остальные 100 победителей будут награждены двухколесными железными конями. В число гостей церемонии вошли: руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров, заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова, историк медицины, доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом ИДПО Азат Киньябулатов.

— Рядом с памятником есть табличка. Я хочу, чтобы каждый из вас посмотрел и прочел ее. Там написана легенда о переливании крови. Мы с вами говорим о науке, технологиях. Но легенды – это сказки, которые вы можете рассказать своим детям, близким. Они сделают нашу жизнь чуть-чуть красивее. Я всех поздравляю, всем здоровья, — заинтриговала гостей мероприятия Ирина Кононова, замминистра здравоохранения РБ.

— Уважаемые доноры, участники мероприятия! Поздравляю всех победителей. Надеюсь, что город действительно приобретет еще 50 велосипедистов, которые будут поправлять свое здоровье. Мы – Ленара Иванова, Каринэ Хабирова – полгода назад сдали частичку своей крови и приняли участие в акции «Добрый донор». Я хочу сказать, что автор памятника, Кирилл Кравчанин, молодец! Замечательно, что движение донорства воплотили в памятнике, — сказал Рустем Ахмадинуров.