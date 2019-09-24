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Больница Нефтекамска пополнилась уникальным медицинским оборудованием

Добавлено: 24.09.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Нефтекамск
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Больница Нефтекамска пополнилась уникальным медицинским оборудованием

Сразу несколько современных медицинских аппаратов поступило в распоряжение специалистов в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщает сайт Newsbash.ru.


Паллиативное отделение больницы получило шприцевой насос Injectomat MC AGILIA. Он позволяет программировать скорость введения препарата и его дозу, вводить определённый объём лекарства за установленное время. Оборудование поставлено в Нефтекамск в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

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Одновременно в рамках регионального проекта "Развитие детского здравоохранения" нацпроекта «Здравоохранение» в детскую поликлинику города поступил назофаринголарингоскоп Pentax FNL 7RP3. Ультратонкая трубка прибора позволяет с минимальным дискомфортом осматривать носовую полость, гортань и горло маленьких пациентов.

Помимо этого, в больницу по нацпроекту поставлено цифровое оборудование - девять сетевых принтеров с возможностью двусторонней печати. Это поможет специалистам вести документооборот в электронном виде.

Напомним, что в республике в рамках нацпроекта «Здравоохранение» действует целый ряд региональных проектов. Помимо вышеперечисленных, это «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие системы первичной медико-санитарной помощи», «Создание единого цифрового контура» и другие. Всего до 2024 года республика получит на развитие медицины более 11 млрд рублей.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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