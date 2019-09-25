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В Янаульском районе открылся ФАП модульного типа

Добавлено: 25.09.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Янаульский район
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В Янаульском районе открылся ФАП модульного типа

Фельдшерско-акушерский пункт модульного типа было приобретен в рамках национального проекта «Здравоохранение». Его открытие – это важное событие в жизни большого села Истяк, ведь старый ФАП десятки лет располагался в нетиповом деревянном здании 1969 года постройки, сообщает сайт Newsbash.ru.


Начальник информационно-аналитического отдела администрации Янаульского района Лидия Галимова рассказала, что старое здание было очень изношенное, да и общая площадь была небольшой – чуть более 50 квадратных метров. В апреле прошлого года этот объект был признан аварийным.

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— Село Истяк расположено рядом с городом Янаул, а еще к нему примыкает новый микрорайон с таким же названием,—поясняет Лидия Галимова. —Население села растет, на сегодня здесь уже проживают более 600 человек, в том числе и более 130 детей. Поэтому этот ФАП был просто необходим и его открытия ждали давно. Сегодня сельчане довольны, ведь фельдшерско-акушерский пункт – модульный, удобный и просторный.
Пока это первый фельдшерско-акушерский пункт, приобретенный в рамках национального проекта «Здравоохранение». Как сообщает пресс-служба Минздрава РБ, в этом году в республике появится еще более 50 таких объектов. Ведь мероприятия проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» направлены на обеспечение оптимальной доступности медицинской помощи для населения отдаленных территорий в сельской местности.

Всего на развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи нацпроекта «Здравоохранение» в Башкортостане в этом году предусмотрено 376 млн рублей, из них средств федерального бюджета - 266,2 млн. рублей. Так, в текущем году предусмотрено приобретение 52 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, 23 из которых пойдут на замену находящихся в аварийном состоянии учреждений. Также запланировано приобретение 27 передвижных медицинских комплексов – 7 флюорографов и 20 передвижных ФАПов.

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