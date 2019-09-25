В Янаульском районе открылся ФАП модульного типа
Фельдшерско-акушерский пункт модульного типа было приобретен в рамках национального проекта «Здравоохранение». Его открытие – это важное событие в жизни большого села Истяк, ведь старый ФАП десятки лет располагался в нетиповом деревянном здании 1969 года постройки, сообщает сайт Newsbash.ru.
Начальник информационно-аналитического отдела администрации Янаульского района Лидия Галимова рассказала, что старое здание было очень изношенное, да и общая площадь была небольшой – чуть более 50 квадратных метров. В апреле прошлого года этот объект был признан аварийным.
Всего на развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи нацпроекта «Здравоохранение» в Башкортостане в этом году предусмотрено 376 млн рублей, из них средств федерального бюджета - 266,2 млн. рублей. Так, в текущем году предусмотрено приобретение 52 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, 23 из которых пойдут на замену находящихся в аварийном состоянии учреждений. Также запланировано приобретение 27 передвижных медицинских комплексов – 7 флюорографов и 20 передвижных ФАПов.