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В Башкирии объединят 18 больниц и поликлиник

Добавлено: 27.09.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии объединят 18 больниц и поликлиник

Сегодня, 26 сентября, Минздрав опубликовал проект распоряжения правительства Башкирии, согласно которому в республике объединят несколько медучреждений. Согласно документу, реорганизация затронет 18 больниц и поликлиник, сообщает сайт Newsbash.ru.


В Уфе городскую клиническую больницу №12 присоединят к 13-й. К инфекционной больнице №4 в столице Башкирии перейдет инфекционная больница города Стерлитамака – в результате слияния медучреждение назовут Республиканская инфекционная больница.

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Государственный стоматологические поликлиники в Салавате, Октябрьском, Сибае, а также в Бирском и Дюртюлинском районе, согласно документ, присоединят к местный городским и центральным районным больница.

Из текста распоряжения следует, что объединение проводится «в целях повышения эффективности использования бюджетных средств». Закончить реорганизацию планируется к апреля 2020 года. Контроль за исполнением распоряжения возложен на и.о. примьер министра правительства Башкирии Ленару Иванову.

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