В Башкирии объединят 18 больниц и поликлиник
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Сегодня, 26 сентября, Минздрав опубликовал проект распоряжения правительства Башкирии, согласно которому в республике объединят несколько медучреждений. Согласно документу, реорганизация затронет 18 больниц и поликлиник, сообщает сайт Newsbash.ru.
В Уфе городскую клиническую больницу №12 присоединят к 13-й. К инфекционной больнице №4 в столице Башкирии перейдет инфекционная больница города Стерлитамака – в результате слияния медучреждение назовут Республиканская инфекционная больница.
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Из текста распоряжения следует, что объединение проводится «в целях повышения эффективности использования бюджетных средств». Закончить реорганизацию планируется к апреля 2020 года. Контроль за исполнением распоряжения возложен на и.о. примьер министра правительства Башкирии Ленару Иванову.
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