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"Езжайте в свой Сургут": в уфимском онкодиспансере отказали в помощи женщине из другого региона

Добавлено: 30.09.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
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"Езжайте в свой Сургут": в уфимском онкодиспансере отказали в помощи женщине из другого региона

Из онкодиспансера Уфы выставили за дверь пациентку, которая остро нуждалась в помощи. Медики сослались на то, что у женщины сургутская прописка, хотя в то же время на руках у нее был полис ОМС, который действует на территории всей страны. Но врачи, по словам женщины, были непреклонны, сообщает сайт Newsbash.ru.


— Езжайте в свой Сургут, — заявили ей медики.

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Об этой истории женщина, ее зовут Залия. Онкологическое заболевание у нее давно, сама Залия проживает в Сургуте, но приехала в Благоварский район Башкирии погостить к родственникам — она оттуда родом, там у нее и мужа живут родные. По словам Залии, поддерживающую терапию в районе не делают, поэтому врачи составили направление и путевку и отправили ее в Уфу.

Залия погрузила дорогостоящий препарат в свой холодильник и поехала в онкодиспансер в Уфу. Сначала она поднялась к заведующей отделением, а та отправила ее к онкологу. Отсидев длинную очередь, Залия зашла в кабинет, но оттуда ее выставили.

— Заведующая отправила меня то ли в 104-й, то ли в 114-й кабинет, я точно не помню. Там сидел мужчина, он посмотрел мои документы и в грубой форме отказался делать мне терапию. Он сказал, чтобы я ехала в Сургут, хотя полис ОМС должен действовать на территории всей страны, — говорит Залия.

Пациентка вышла из кабинета, поплакала на кушетке, собрала свои вещи и уехала домой, в Сургут. Там, по ее словам, медики удивились действиям коллег из Башкирии и сделали ей сразу две капельницы, после которых Залие стало плохо. 

— Ее несколько дней тошнит и рвет, — говорит подруга Залии Рушания.

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